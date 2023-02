QUÉ FUERTE. Rafael Cardozo reveló más de un detalle al programa ‘Estás en Todas’ sobre la relación que vivió con Carol Reali, conocida también como Cachaza. Según lo que confesó a Yaco Eskenazi, él tuvo la iniciativa de querer regresar con la modelo brasileña, sin embargo, ella no quiso.

“ Cuando e staba en este proceso terminando, yo traté de solucionar las cosas, ver un camino y siempre le decía, ella va a saber que no estoy mintiendo , ‘mira, estamos acá para terminar y yo frente a ti le agradezco a Dios este problema que nos está metiendo’. Yo tenía errores en la relación, que lo vi en este proceso, y si no entraba en esto, no lo hubiese corregido nunca. No hay un culpable, fue de las dos partes. Es imposible ser perfecto”, agregó.

CACHAZA SE LLEVÓ TODO DE DEPA, REVELA RAFAEL

EMPEZÓ DE CERO. Rafael Cardozo reveló que tuvo que volver a amoblar su departamento luego que terminara su relación de 12 años con Carol Reali ‘Cachaza’. Precisó que la modelo brasileña se llevó todo, tanto así que solo lo dejó con un televisor y colchón.

“No he vuelto a hablar con ella. Cuando ella se fue, yo quise dejarla tranquila en que ella iba a tenerlo todo, ‘vete y llévate todo’. Qué pasó, no me quedó ni una cuchara, me quedó un colchón y un televisor y con eso he vivido por 15 días ”, dijo.

El exchico reality de ‘Esto es Guerra’ manifestó que actualmente se siente contento por haber decorado su hogar a su propio estilo. Incluso tiene un espacio que sirve como su oficina.