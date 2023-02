EMPEZÓ DE CERO. Rafael Cardozo reveló que tuvo que volver a amoblar su departamento luego que terminara su relación de 12 años con Carol Reali ‘Cachaza’. Precisó que la modelo brasileña se llevó todo, tanto así que solo lo dejó con un televisor y colchón.

“No he vuelto a hablar con ella. Cuando ella se fue, yo quise dejarla tranquila en que ella iba a tenerlo todo, ‘vete y llévate todo’. Qué pasó, no me quedó ni una cuchara, me quedó un colchón y un televisor y con eso he vivido por 15 días ”, dijo.

El exchico reality de ‘Esto es Guerra’ manifestó que actualmente se siente contento por haber decorado su hogar a su propio estilo. Incluso tiene un espacio que sirve como su oficina.

“ Mi casa era muy bonita, instagrameable, pero al estilo de ella, hoy en día, hice un estilo industrial , tengo mi escritorio, mi oficina”, agregó.

CARDOZO: “BAJÉ DE PESO, LLORÉ, COMETÍ ERRORES”

Rafael Cardozo decidió romper su silencio en ‘Estás en Todas’ sobre Carol Reali, más conocida como Cachaza, luego que terminaran su larga relación de más 10 años. El modelo brasilero reconoció que cometió errores y reveló que la pasó mal, pues bajó de peso y se la pasó llorando.

“Cuando renuncié a EEG estaba terminando mi relación, entonces lo que menos me importaba era eso, estaba con la cabeza en otra cosa. (Bajé de eso) Uff, en esa época sí, estaba encerrado en mi casa, no salía para nada, tenía cámaras que me buscaban, que me perseguían ”, confesó el exchico reality.

En entrevista con Yaco Eskenazi, Cardozo precisó que tuvo varios días donde se la pasó llorando, sin embargo, reconoció que aprendió mucho de los errores de otras personas.

“Yo aprendí del error de la gente, entonces estuve como 8 meses peleando, discusión y todo, hasta llegar al punto final. Lloré mucho, solo, aunque dos personas que me vieron llorando fue mi amigo el DJ y la señora que trabaja en mi casa y lloró conmigo , fue difícil para mí. Muy difícil”, puntualizó.