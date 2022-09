La Gran Estrella, JB en ATV y La Voz Senior fueron los estelares de la noche del sábado 24 de septiembre. El programa de Gisela Valcárcel llegó con la Gran Final, luego de siete semanas de presentaciones y el anuncio del regreso del Gran Show, pero igual no lideró el rating.

La final de La Gran Estrella coronó a dos participantes: Karla Zapata e Indira Orbegoso, la mayoría de la audiencia no esperaba este resultado, pero ambas ganadoras estuvieron contentas recibiendo el premio. De igual manera, El Gran Show fue oficialmente anunciado y en la próxima temporada volverá Melissa Paredes.

Por otro lado, JB en ATV realizó una imitación de la ‘Chilindrina Huachana’ y la participación de Los Conquistadores de la salsa, hasta dos candidatos a la Alcaldía de Lima. Mientras tanto, en La Voz Senior ya empezó con las presentaciones de los concursantes que pasaron el casting.

Rating sábado 24 de septiembre (Lima):

El rating de La Gran Estrella no llegó al punto más alto de la noche del 24 de septiembre, siendo desplazado por el Amistoso Internacional (Perú vs. México). La lista completa es la siguiente:

Amistoso Internacional (Perú vs. México): 31.2 puntos Sábados en familia: 10.9 puntos JB en ATV: 9.0 puntos Los Milagros de la Rosa: 8.2 puntos La Gran Estrella: 7.3

Samu queda impactado con el peinado de Gisela

El nuevo look de Gisela Valcárcel sorprendió al público, sobre todo, a Samuel Suárez que no dudó en comentar sobre su peinado. “Nada malo que decir, ella es muy hábil, jajaja, por algún lado tiene que llamar la atención, si no es con sus jales , tendrá que ser ella misma. Hoy busca cerrar su rating con dos dígitos a como de lugar”, comentó.