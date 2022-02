Luego de unas vacaciones, Magaly Medina regresó a la televisión peruana con una nueva temporada de Magaly TV La Firme, pero el rating no le sonrió durante la primera emisión de su programa debido a que no superó a Maricucha, una de sus principales competencias.

En la cuarta temporada de Magaly TV La Firme, la conductora habló sobre los escándalos del Chollywood, entre ellos Melissa Paredes y Anthony Aranda, a quienes Magaly les dio con palo. “Salió orgullosamente a jactarse de su amante y lo oficializó, así de crudo, yo digo las cosas como son”, dijo.

Pese a ello, el programa de la ‘Urraca’ tampoco pudo imponerse a Andrea, Esto es Habacilar y La Banda del Chino.

Magaly Medina: ¿Cuántos puntos de rating hizo Magaly TV La Firme en Lima?

A continuación, te presentamos la lista de los principales programas de la noche, entre ellos Magaly TV La Firme, en Lima.

1. Maricucha (18.3 puntos)

2. Junta de vecinos (13.3 puntos)

3. Esto es Habacilar (11 puntos)

4. La Banda del Chino (9.4 puntos)

5. Andrea (9.3 puntos)

6. Los Milagros de la Rosa (9.1 puntos)

7. Magaly TV La Firme (8.9)

8. Yo Soy (8.5 puntos)

Magaly Medina sobre Mujeres al Mando: “Nadie las va extrañar”

Durante su programa, Magaly Medina se refirió a la cancelación de Mujeres al Mando y aseguró que, aunque no le alegra su salida del aire, tampoco le harán falta.

“Yo no estarán en la tele, y debo decir, que no es que me alegre, pero tampoco me van a hacer falta (…) Es cierto, nadie las va extrañar, eso es lo único malo. Porque qué pena por la gente que está detrás, pero qué mal por los cerebros que nunca supieron hacer de este programa algo que empatara con la gente y con lo que la gente quería de ellas. Demasiadas mujeres y ninguna al mando, ese fue el programa”, dijo.