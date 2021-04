Por: Eric Castillo

Rebeca Escribens es una mujer espontánea, que no se pone caretas para decir las cosas que piensa, y eso le ha valido que el público que la sigue todas las mañanas en ‘América espectáculos’ ría con ella. Hoy, a sus 43 años, dice que no cambiaría nada de lo que ha vivido.

Rebeca, ¿Cómo va la salud?

Gracias a Dios, todos bien. Así que nada, a seguir remando el barco.

Recuerdo que al principio de la pandemia te forrabas tipo astronauta...

¿Yo nomás? No seas gracioso. Claro, abríamos la ventana y pensábamos que el virus iba a entrar corriendo. Era como una película de terror donde simplemente pisábamos la calle y sentíamos que ya estábamos infectados.

Sí y baldeábamos...

Exacto. Nadie conocía la enfermedad y su evolución, si no lo sabe un médico, un científico, nosotros peor. Hoy sabemos que la mascarilla es nuestra protección absoluta, la distancia social también, el alcohol y los cuidados, ya no voy a salir vestida con bolsas de basura.

Muchos conocen la información, pero no la ponen en práctica.

Es una pena que exista gente irresponsable, pero si esa irresponsabilidad solo les afectara a ellos, sería su problema. Sin embargo, esa actitud friega a los demás.

Siempre has demostrado que eres una mujer fuerte y en esta pandemia has podido mostrarte jovial en pantalla.

Es mi chamba, pero también me bajoneo. Soy un ser humano antes que ser conductora y no voy a decir algo que no siento, estaría yendo en contra de mí misma. Me hago la payasa cuando todo funciona y desde chiquita, solo que entonces no me pagaban, ahora sí.

Pero la gente te sigue por esa espontaneidad...

A veces siento que me dicen más de lo que merezco, también tengo mis momentos en los que me pongo a llorar y triste, pienso un ratito hacia atrás y digo en qué momento cambió todo. Uno no puede controlar a la mente y ¿cómo evitamos esos malos pensamientos? Con la risa, que lo cura todo y la música calma el alma.

¿Y normalmente qué música escuchas?

De todo. Depende del ánimo. Una rica salsa, un buen merengue, cuando quiero relajarme música clásica, instrumental; cuando me pongo a limpiar tiene que ser música pop, salsa, cumbia, porque si no me duermo aspirando. Y limpio bailando, ¡qué te crees! Reviento las ventanas con el volumen.

Ahí está la clave de mantenerte siempre regia...

Siempre es bueno el ejercicio. Yo trajino en mi casa y ya está, para de contar.

Con esas pautas cada quien lucha desde su trinchera.

Cada uno vive su propia tragedia y ninguna es más importante que la otra.

Tú fuiste madre muy jovencita...

Y si volviera a nacer, volvería a hacer lo mismo.

¿Ya hueles a suegra o todavía?

¿Oe qué? ¿Qué has preguntado?

Tu hijo mayor, ¿ya tiene 23?

No te escucho, hay interferencia. Mi hijo tiene una relación de cinco años con una mujer hermosa a la que quiero muchísimo y he adoptado. Es una mujer independiente, profesional como él. Yo veo a mi hijo feliz, soy feliz; la veo a ella feliz y también soy feliz.

¿Qué edad tiene él?

26 años

Toda una vida ya...

Todavía le queda una bastante larga. Gracias a Dios es un buen muchacho.

¿Mamá orgullosa?

Sí. Nada es fácil en esta vida, pero lo que te cuesta más se saborea mejor.

En esta época de pandemia te has cuidado mucho, ¿has hecho dietas?

No seas ‘salero’, me bajé once kilos. Quería bajar, me sentía muy rellenita, terminé el 2019 comiendo pavo, panetón, metiéndome todo a la boca. Soy muy comelona, me gusta la comida y tengo tendencia a engordar. Bajé mucho de peso, estuve haciendo dieta, más el trajín de la casa, la pena y todo obedecía a una realidad; me daba miedo el Covid, pero igual sigo estando regia, riquísima, espectacular, pero con mi carnecita encima, bien repartida.

¿Cómo les va con las ‘Mujeres de la PM’ ahora?

Súper. Somos el podcast más escuchado y apenas tenemos dos ediciones publicadas. Además, es terapéutico cuando nos juntamos. Ahora, tenemos que cuidar la boca porque lanzamos cada improperio. ¡Uy, Dios santo!

Pero eso es lo que el público quiere escuchar, que sean cómplices y naturales.

Parece que somos el tubo de escape de muchas mujeres que todavía se reprimen a decir las cosas como son y llamarlas por su nombre.

Y ahora que hablas de bailar, ¿extrañas ir a una discoteca?

Para qué si puedo hacerlo en casa.

¿Así?

Claro, bailo con mis hijos, con mi perrito, a cualquier hora, reviento el volumen. Me dicen mamá baja la música: Calla miércoles, déjame bailar.

Exacto, no necesitas andar de fiestas.

Ya no.

¿Cuándo se estrena ‘Madres, el musical’?

Estrenamos el 22 y el video estará disponible los días 23, 24, 29, 30 de abril y el 1 de mayo. Las localidades se venden únicamente por el website de: www.preludiolive.com.

¿Cuál es tu personaje en el musical

Se llama ‘Sandra’, está divorciada y tiene que pasar por el proceso de compartir a su hijo con su papá, pero aún tiene la encrucijada, la duda, de saber qué podría pasar en caso ellos volvieran a estar juntos. Así que hay un dilema por ahí que se desarrolla a través de la historia y de los diálogos