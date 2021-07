Tras ausentarse por algunos días de la conducción de América Espectáculos, Rebeca Escribens reapareció en la televisión este lunes 5 de julio. Fiel a su estilo, bailó al inicio de su bloque y saludó a todos en el set.

“Síganme en mi Instagram para... para aumentar seguidores. Buenos días, ¿Cómo están señores camarógrafos? Gracias a todos, gracias por lo de mamasita, estoy deliciosa”, dijo al inicio de su bloque de espectáculos.

“Al switcher también, un beso muy grande. Sé que no me han extrañado, no me han extrañado. No importa, que lindo verlos. En casa también, un abrazo virtual a todos. Bueno, vamos a empezar con el bloque de espectáculos”, añadió.

Al terminar su saludo, Rebeca Escribens presentó la primera nota del diá de América Espectáculos, donde repasó los mejores momentos de “Reinas del show”, entre ellos, las declaraciones de Paula Manzanal sobre Jossmery Toledo.

Como se recuerda, durante la ausencia de Rebeca Escribens en el bloque matutino de América Espectáculos, su lugar fue tomado por la modelo y también presentadora de TV, Valeria Piazza.

Cabe señalar que, a través de sus redes sociales, Rebeca Escribens confirmó que recibió la vacuna contra la COVID-19 en Miami, Estados Unidos. “Brindo por mi vida, mi salud, mi tranquilidad emocional y mental, por mi familia”, escribió en Instagram tras ser inoculada.

