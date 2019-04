Rebeca Escribens sufrió accidente en la cara y tiene la nariz hinchada como un 'rocoto' | FOTOS

Rebeca Escribens sufrió un accidente casero al golpearse con la mampara de su casa, hecho que la obligó a ausentarse de ‘América espectáculos’, por lo que ayer Silvia Cornejo y Choca Mandros estuvieron al frente del programa y le desearon pronta mejoría.



¿Cómo sigues Rebeca?, ¿vas a necesitar cirugía en la nariz, pues Choca dijo que la tienes muy hinchada?

Gracias a Dios no me he roto el tabique, fue un golpe en la mampara de la terraza de mi casa. Tengo la nariz hinchada como un rocoto.

¿Estabas haciendo limpieza?

Estaba distraída, jugando con mi hijo menor y me di con todo en la cara, tan duro fue el golpe que la mampara se salió de su eje y le iba a caer a mi hijo, reaccioné y con esa fuerza que solemos sacar las mamás cuando nuestros hijos están en peligro, volví a ponerla en su lugar y nuevamente me golpeé la nariz. Tengo los párpados hinchados alrededor de los ojos, ojeras por el golpe y no hay forma que me deje ver así, porque me duele muchísimo con solo rozarme la nariz. Imagínate si me maquillo y desmaquillo, no resistiría.



¿Qué te han dicho los médicos?

Esto sucedió el sábado, el domingo estuve con un dolor de cabeza insoportable y el lunes tuve que ir a la clínica de emergencia, porque no aguantaba el dolor, pues soy ‘migrañosa’ y sentía que la cabeza me estallaba. Me pusieron suero con un analgésico a la vena, y hoy (ayer) estoy en casa. La hinchazón está bajando, no me duele la cabeza y calculo que el próximo lunes estaré en el programa.