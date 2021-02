Rosángela Espinoza perdió los papeles en la edición del lunes 22 de febrero en Esto es Guerra. La popular ‘chica selfie’ nunca imaginó que iba a perder un concurso de TikTok y lejos de reconocer su derrota, la también modelo disparó con todo contra Rebeca Escribens por elegir a Luciana Fúster y no a ella .

La integrante de los combatientes se iba a retirar sin decir nada, pero ante la pregunta de Gian Piero Díaz, Rosángela soltó todo lo que guardaba y calificó a Rebeca Escribens de poco profesional por meter a su esposo para que opine sobre la performance que tanto ella y Luciana tuvieron en el concurso.

“Me parece increíble cómo Rebeca puede hacer eso, no está siendo profesional, por eso no me interesa este concurso”, dijo molesta.

Rosángela Espinoza se enfrenta a Rebeca Escribens en 'Esto es Guerra'

Agregó que “no es tiktoker para que venga a ser jurado. Me hubiera encantado que esté María Pía en vez de Rebeca”.

Estas declaraciones dejaron con la boca abierta a Johanna San Miguel y la misma Rebeca, quien intervino y dijo que “Rosángela cuando se enoja es un mono con pistola”.

“Sí, porque no me gusta que me tomen el pelo y que me falten el respeto de esa manera. Uno está que se esfuerza en vano, entonces, no están siendo profesional y no tienes ética en lo que haces”, replicó molesta Rosángela.

“Yo no te he faltado el respeto en ningún momento, mi reina... En un principio yo dije empate porque las dos están perfectas y eres muy buena en lo que haces”, contestó Rebeca.

En otro momento, Luciana Fuster intervino, pero la ‘chica selfie’ le contestó que ella hizo mucho mejor su presentación que la modelo y que mereció ganar.

“Yo me quiero quedar con los comentarios del público, porque para mí es el mejor jurado, porque esto me parece una falta de respeto. Uno se prepara, yo sé que hay que respetar la decisión del jurado. No me gustó que diga ‘ay mi esposo’ ¿qué tiene que ver su esposo aquí, no entiendo”, volvió a disparar eufórica, Rosángela.

Rosángela Espinoza se peleó con Rebeca Escribens

INCOMODIDAD DE REBECA

Tras el descargo de Rosángela, la cara de Rebeca Escribens cambió y se le notó incómoda.

“El hecho que yo sea una payasa y que meta a mi esposo y que ja ja ja, no quiere decir que Luciana lo haya hecho mal, las dos están perfectas. Tú eres la reina del tiktok de eso no hay duda, pero aquí no hay falta de respeto ni falta de ética. Hay bromas, hay payasadas”, sostuvo Rebeca.

Pero Rosángela siguió en sus trece y le contestó que para ella “eso no era una broma, era su trabajo y me esfuerzo así como tú, pero ¿a ti te gustaría que te hagan eso? Ponte en mi lugar, creo que hay que tener un poco más de empatía”, recalcó

“Empatía hay, lo que no hay es que tu estás no aceptando una decisión porque simplemente me gustó más Luciana Fuster, qué le vamos a hacer. Es que tú eres picona, qué le vamos a hacer”, le dijo Rebeca.