La segunda temporada de 2021 de Reinas del Show llega a su fin este sábado 6 de noviembre. Las finalistas Brenda Carvalho, Isabel Acevedo, Vania Bludau y Gabriela Herrera tendrán que enfrentarse por la ansiada copa del reality de Gisela Valcárcel.

Sin embargo, no solo el fin del programa ha tenido espectantes a sus fanáticos. Y es que durante toda la temporada ocurrieron diversas polémicas que hicieron saltar el rating de ‘La Señito’. Revisa aquí todas las controversias de los últimos meses.

1. VANIA JUNTO A CHABELITA

Vania Bludau e Isabel Acevedo se enfrentaron en un versus durante las primeras ediciones de Reinas del Show. La actual pareja de Mario Irivarren hizo un aclare sobre su pasada relación con Christian Domínguez, también ex de Chabelita, y dijo que era su ‘tataraex’.

2. MELISSA PAREDES SE DESCOMPENSÓ

En sus primeras presentaciones en el reality, Melissa Paredes sufrió una descompensación y casi se desamaya luego de presentarse con su bailarín, Anthony Aranda, con quien semanas después fue ampayada muy cariñosa por las cámaras de Magaly Tv La Firme, imágenes que desataron su separación de Rodrigo Cuba.

3. DIANA VS. GABRIELA

Diana Sánchez y Gabriela Herrera se enfrentaron desde los inicios de la temporada. La ex chica reality no aceptó su derrota contra la bailarina y ella arremetió con todo contra ella y le pidió más humildad.

4. CHRISTIAN DOMÍNGUEZ SE PICÓ

Christian Domínguez no toleró que bromeen con él y sus ex, Vania Bludau e Isabel Acevedo, y aseguró que si en el programa se van ‘a jugar’ con sus temas personales, se negaría a ir al set de la Gise como jurado invitado. Por su parte, Pamela Franco arremetió contra la ‘Señito’ y aseguró que esas bromas la incomodan y afectan a su bebé, a quien en ese momento aún estaba dando de lactar.

5. GISELA SE FUE DEL AIRE

En una de las ediciones de la segunda temporada de Reinas del Show, Gisela Valcárcel salió del aire por un problema de sonido. “Estas fallas suceden en programas en vivo y algunas personas que no saben mucho de televisión dicen porque hacen las cosas grabadas. Porque este tipo de programas se hacen grabados, ya que tienen demasiadas conexiones. Hay tres hombres ahí, que no saben que apretar y algo se las aflojo”, dijo la conductora en ese momento.

6. MILENA LLORA EN VIVO POR SANTI LESMES

Milena Zárate y Santi Lesmes tuvieron un tenso cruce de palabras en Reinas del Show, pues Gisela Valcárcel quiso que aclararan sus entredichos luego que el jurado le recordara el escándalo entre Edwin Sierra y su hermana, Greysi Ortega. Sin embargo, esto no prosperó debido a que Santi no quiso pedirle disculpas a la ‘colocha’, quien optó por retirarse del set entre lágrimas y no bailar.

7. EMILIA DRAGO SE RETIRA EN VIVO

Emilia Drago generó preocupación al no presentarse al inicio del programa -en el versus entre ‘Villanas’ y ‘Heroínas’- y luego anunciar que no seguiría en competencia. La actriz contó entre lágrimas y con mucha pena que se golpeó con el hombro de su bailarín durante el ensayo general del viernes, y los doctores le dijeron que la única forma de sanar era guardando reposo, por ello no podía seguir participando en el reality.

8. LADY GUILLÉN SE MOLESTA CON SUS COMPAÑERAS

Lady Guillén no tuvo reparos para encarar a sus compañeras de ‘Reinas del Show’, quienes en un confesionario, consideraron que la abogada es una de las competidoras más débiles. “Me gusta la sinceridad y si alguien quiere algo conmigo: ‘Dímelo, Lady bailas mal’ (...) No me gusta que hablen a mis espaldas, me gustan me digan las cosas en mi ‘pepa’, en mi cara”, les dijo.

9. PAREJA LE LADY LE PIDE MATRIMONIO EN VIVO

Christiam Uribe, pareja de Lady Guillén, se presentó sorpresivamnente en el set de “Reinas del Show” para volver a pedirle matrimonio a la madre de su hija. ¿El motivo? El productor de televisión reveló que cometió “una barbaridad”, pues un día que fue a lavar su auto, botó el primer anillo con el que le pidió que se case con él a la basura.

10. YOLANDA SE AUSENTÓ DE REINAS DEL SHOW POR COVID-19

Yolanda Medina fue la gran ausente en la cuarta gala de Reinas del Show. Según explicó Janet Barboza, la líder de Alma Bella tuvo un problema con su salud y ella misma, más tarde, confirmó que se contagió de coronavirus. Su bailarín también se infectó y hasta tuvo que ser internado en la Villa Panamericana.

11. MELISSA PAREDES SE CONTAGIÓ DE COVID-19 Y REINAS SE PARALIZÓ

Melissa Paredes sorprendió a sus fanáticos al revelar, en un enlace en vivo con América Hoy, que se había contagiado de coronavirus, al igual que su hijita. Gisela Valcárcel tomó la decisión de suspender la siguiente gala y practicar varias pruebas a todo su equipo de producción y estrellas, para evitar más infecciones. Más tarde se conoció que algunos bailarines y trabajadores también dieron positivo a la peligrosa enfermedad.

12. DIANA SANCHEZ SE RETIRÓ EN VIVO POR ENFERMEDAD DE SU NOVIO

Hace unas semanas Diana Sánchez soprendió a los fanáticos de Reinas del Show al retirarse en vivo del programa. Más tarde explicó que se había enterado en ese mismo momento que su novio, Dan Patrick, tenía leucemia y fue trasladado a la clínica de emergencia. Bailarina dejó el programa y viajó a Estados Unidos para acompañar a su pareja.

13. MELISSA PAREDES AMPAYADA CON SU BAILARÍN

Quizá la polémica que más remeció a Chollywood durante la segunda temporada de Reinas del Show de 2021 fue el ampay de Magaly Medina que protagonizó Melissa Paredes con su bailarín en el reality Anthony Aranda.

Tras la difusión de las imágenes de la Urraca, la actriz aseguró que su relación con su aún esposo había terminado hace varias semanas, algo que el mismo Rodrigo Cuba salió a desmentir. Desde allí se han enfrascado en un enfrentamiento que no tiene cuándo terminar.

Melissa salió al frente en América Hoy y acusó al Gato de mentir y hasta querer quitarle a su hija. Por su parte, el futbolista ha pedido una conciliación para obtener la custodia compartida de la niña. Ella se fue de la casa y dejó Reinas del Show, al igual que su bailarín, quien fue separado del reality tras la polémica.

