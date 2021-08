Korina Rivadeneira se pronunció a tan solo unas horas de la gran final de Reinas del Show, en la que competirá por la corona con Jazmín Pinedo, Milena Zárte, Leslie Moscoso y Carla ‘Cotito’ Rueda.

En declaraciones para Estás en Todas, la esposa de Mario Hart aseguró sentirse muy nerviosa. “Estoy emocionada, con adrenalina, con muchas ganas de llegar a esos bailes, porque son varios bailes”, indicó la venezolana.

Asimismo, aseguró que se sintió muy bien durante la preparación. “Cada día me presentan algo nuevo y me doy cuenta que lo puedo lograr y me siento como una súper mujer”, dijo Korina Rivadeneira.

Por otro lado, seguró sentirse una de las favoritas de Reinas del Show. “De hecho que sí, he tenido muy buenos puntajes en muchas galas. Yo creo que la gente espera mucho de mí y eso es lo que quiero hacer, darles mucho”, agregó la modelo.

Finalmente, consideró muy raro que todas las finalistas hayan quedado sentenciadas el sábado pasado, cuando renunció Allison Pastor tras sostener un tenso intercambio de palabras con la conductora del reality, Gisela Valcárcel.

“Varias van a ser eliminadas en esta gran final, por eso quiero concentrarme en hacer todo perfecto”, concluyó Korina Rivadeneira.