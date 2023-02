Antena 3 apuesta nuevamente por una telenovela turca y ahora lo hace para reemplazar a “Tierra amarga”, telenovela que está por llegar a su final. La ficción turca que es emitida de lunes a viernes por la tarde ya se ha convertido en una de las favoritas del público, pues cuenta con muchos fans.

La historia de las hermanas Zeynep y Yildiz ya emitió sus primeros capítulos luego del gran estreno que tuvo el domingo pasado antes de la emisión de “Secretos de familia”. Desde ese momento, la nueva producción otomana en España ya lidera en audiencia en los horarios que se les ha colocado.

Si eres uno de los tantos que ha quedado atrapado con la telenovela turca y que, por alguna razón, te has perdido algún capítulo o detalle de lo que ha ocurrido, no te preocupes, ya que ahora te presentaremos un breve resumen con lo más importante que ha sucedido entre el lunes 20 y viernes 24 de febrero.

¿QUÉ PASÓ EN “PECADO ORIGINAL” ENTRE EL 20 Y 24 DE FEBRERO?

La estrategia de Yildiz para enamorar perdidamente a Halit

Yildiz se puso manos a la obra con el plan que Ender le propuso: enamorar a Halit, su marido. En los primeros capítulos ya todos hemos sido testigos de que el hombre ha caído redondito en su seducción.

Halit no puede dejar de pensar en Yildiz y hasta se arriesga a visitarla cuando no debe. Si bien ella cede un poco, no da más de la cuenta. Incluso, ha puesto varias barreras a que todo avance más.

Por ejemplo, cuando va a su casa le pide que se marche y hasta lo bloquea de su celular. Todas estas triquiñuelas hacen que Halit pierda la cabeza y quiera estar más cerca de la joven, quien ya lo tiene comiendo de la palma de su mano.

Halit está perdiendo la cabeza por Yildiz (Foto: Med Yapim)

Zeynep sufrió un ataque de ladrones y Alihan la ayudó

Las cosas entre Zeynep y Alihan, quien sería su nuevo jefe, no comenzaron de la mejor forma posible, pero todo cambió gracia sa una actitud muy valiente que tuvo la joven frente a una situación muy peligrosa.

Y es que la chica se enfrentó a unos ladrones con el objetivo de proteger unos documentos muy importantes que estaban relacionado con Alihan, por lo que él le agradeció mucho y resaltó su valentía.

Alihan intentó ayudar a Zeynep llevándola al hospital, pero ella consideró que no era para tanto, así que solo siguió por su cuenta, como si eso no hubiera sucedido nunca.

Luego de ello, al día siguiente, el jefe le regala un bolso y un nuevo teléfono móvil a Zeynep, quien asegura que no puede aceptarlo. Sin embargo, él revela que no es un detalle sino una reposición, pues su asalto fue por temas laborales.

Se descubrió la infidelidad de Ender

En una de las reuniones que Ender suele organizar, Zehra presentó a Sinan, uno de los cirujanos plásticos más reconocidos de la ciudad y que era alguien muy cercano a ella, sin imaginarse el secreto de ese chico.

Aquel doctor resulta ser el amante de Ender, con quien tiene una relación de varios meses y lo más curioso de todo es que se dieron el tiempo de abandonar la fiesta sin que los demás se dieran cuenta para darse amor.

El chofer de Halit, días después, sigue a Ender y descubre que tiene un amante, por lo que le cuenta ello a su jefe y le lleva unas pruebas. Además, Yilidiz le cuenta todo sobre el plan por el que había sido contratada.

Halit encara a la que era su mujer y le restriega todo, por lo que ella se vio en la obligación de firmar los papeles de divorcio por su infidelidad. Ahora él tendrá el camino libre para conquistar a Yildiz.

Ender y Sanan tenían una relación a escondidas (Foto: Med Yapim)

Ender amenaza a Yildiz

Ender se ha quedado sin nada, obviamente, tras el divorcio por infidelidad que ha firmado. Ahora, ha regresado a su antigua vida en un barrio humilde y sin las comodidades a las que estaba costumbrada.

Es por ello que está furiosa con Yildiz y decide llamarle por teléfono para recriminarle su traición y amenazarla, pero la joven ha fingido arrepentimiento y le pidió disciulpas.

Yildiz por dentro está riendo, pero ahora debe cuidar sus espaldas, pues no Ender podría cobrar venganza, aunque eso aún está por verse en los siguientes capítulos.

Ender está muy molesta con Yildiz por traicionarla (Foto: Med Yapim)

Zeynep y Alihan casi se besan

Zeynep y su mejor amigo, Emir, fueron a un concierto y la estaban pasando bien, pero Alihan llega hasta el local y se da cuenta de la escena y se puso celoso porque pensaba que ese muchacho era su novio.

Eren se metió en líos, en los que que Zeynep se vio involucrada. Eso hizo que Alihan también interceda. La policía llegó y todos fueron llevado a la comisaría.

Sin embargo, Alihan no pisó ni el calabozo gracias a su abogado y se llevó consigo a Zeynep en su auto. Allí fue que él le hace cierto reclamos a la joven, quien le revela que Eren es solo su amigo.

Al enterarse que Eren sigue en la cárcel, la muchacha quiere bajarse del auto y lo consigue, pero Alihan la persigue y quedan muy cerca, a poco de darse un apasionado beso, pero eso no ocurre.