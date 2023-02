A pesar que era conocido que mantiene -lo que todos pensaban que era- una relación sólida y estable desde hace varios años, Ricardo Mendoza fue ‘ampayado’ por las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ ingresando a un departamento de un edificio en Miraflores junto a una rubia venezolana identificada como Rosalía Franco.

Contrario a lo que todos pensaban, Alicia Aparcana, pareja del comediante, no se mostró sorprendida y salió a respaldar un comunicado que compartió en sus redes sociales el presentador de ‘Hablando Huevadas’ en el que reveló que desde hace dos años tenían una relación abierta.

Ricardo Mendoza y Alicia Aparcana mantienen una relación abierta desde hace dos años. (Foto: Instagram)

“Mi pareja y yo, hace más de dos años, tenemos una relación abierta —y con eso estamos bien, pero es algo que muchos no van a entender. Igual, se los recomiendo. ¡Tema cerrado! No, no, no, mejor, tema abierto, ja, ja, ja”, dice el post que dejó Ricardo Mendoza en un Storie de Instagram y que fue compartido en la misma red por su pareja.

Pareja de Ricardo Mendoza afirma que sí tiene una relación abierta con el comediante.

En ese sentido, muchos han criticado la manera en la que Alicia Aparcana lleva su relación con el también actor; sin embargo, ella ya dejó clara su posición. Por ello en esta nota te contaremos todo lo que se sabe de la pareja oficial de Ricardo Mendoza.

¿Quién es Alicia Aparcana?

Alicia Aparcana es una influencer que cuenta con más 83 mil seguidores en Instagram. Es amante de los animales y tiene un perrito con el que comparte su día a día, de ahí el nombre de su cuenta ‘Ali y la Pulguita’. También tiene un canal de YouTube donde comparte tips de belleza y decoración.

Ella mantiene una relación con Ricardo Mendoza desde hace siete año, según se indicó en el programa ‘Magaly TV: La Firme’ y en una reciente entrevista, el actor cómico no dudó en nombrarla e indicar que les va bastante bien y que confía mucho en él.

En su perfil de redes sociales se puede apreciar que también es bailarina profesional y usualmente sube videos practicando algunas coreografías con canciones de moda. También ha compartido videos de diversos sketches de comedia en los que ha participado.

Rosalía Franco, la mujer con la que ampayaron a Ricardo Mendoza

Según señala en informe del programa ‘Magaly TV: La Firme’, Rosalía Franco es una venezolana que como muchas llegó a este país buscando un futuro mejor. Es periodista de profesión y en su país, trabajó como presentadora de Promar TV, un canal regional con señal abierta de Venezuela.

Ya en Perú, debido a su indudable belleza, trabajó como modelo y anfitriona para luego ser llamada como conductora de ‘Pasa la voz’, programa de misceláneas de Nativa TV, junto con su compatriota Mata Carly, con quien hace dupla desde el año pasado.

Rosalía Franco es la mujer que pasó la noche con Ricardo Mendoza en un departamento en Miraflores. (Foto: Composición)

