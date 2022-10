Karelys Molina, ‘La robotina’, indicó que ‘Robotín’ (Alán Castillo), abandonó el cuarto donde vivían juntos, tras el ampay que protagonizó el humorista con una jovencita en un sauna, sin embargo, no descarta la posibilidad de regresar con él.

¿Piensas perdonarlo?

Ya no estamos viviendo juntos, hace varios días que no vive conmigo, él se fue. No sé (si lo perdonará). No hemos hablado casi nada, pero sigo decepcionada de él, estamos separados, pero tampoco es que lo odie.

Entonces, no descartas regresar con ‘Robotín’...

Se ha perdido la confianza y ha existido una traición. Él tiene que demostrarme que no pasó nada ni que tampoco me fue infiel.

¿'Robotín’ está haciendo mérito para reconquistarte y conseguir tu perdón?

Sí. Dice que me ama, siempre me escribe para preguntarme cómo estoy, pero soy indiferente con él. Yo no puedo decir qué pasará mañana, pero por ahora... me siento muy mal. Sigo decepcionada tras todo lo que pasó.

‘Robotín’ fue presentado en ‘El gran show’ y parodió su ampay en el sauna... ¿Lo tomas como una burla?

Bueno, eso fue parte de la producción del programa, él no tuvo nada que ver, estuvo haciendo su chiste y el programa siempre va a buscar hacer cosas. Estoy molesta por otra cosa.

¿Por qué?

Esa chica (con quien fue ampayada ‘Robotín’), dijo que ya no iba a imitarme y ahora lo está haciendo en el programa de Jorge Benavides. No estoy de acuerdo con eso, pero tampoco se lo puedo prohibir. Está utilizando mi imagen y se está colgando de todo esto.

Comentaste que la producción de ‘El gran show’ te convocó para la temporada y aún falta presentar a una participante... ¿Aceptaste la propuesta?

No puedo hablar del tema, aún estoy en conversaciones, la estoy pensando.

ROBOTÍN ARREPENTIDO

Robotín (Alan Castillo) dijo que el ‘final feliz’ del drama que vive con Robotina (Karelys Molina) sería volver con ella, pues la sigue amando y, aunque reconoce que cometió un error, asegura que no le fue infiel pero está arrepentido del error que cometió por su inmadurez. También espera que la joven venezolana lo apoye en ‘El gran show’ para que salga de sentencia.

¿Cómo van las cosas con Robotina?

Nos hemos dado un tiempo y más adelante se verá. Toda la presión mediática que ella tiene le hace influir en sus decisiones. Yo creo que en toda esta historia tiene que haber un final feliz.

¿Y cuál sería ese final feliz , volver con ella?

Sí, de todas maneras.

¿Siempre la amaste?

Sí, la sigo amando.

TE PUEDE INTERESAR: