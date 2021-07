La modelo Rocío Miranda criticó a Sebastián Lizarzaburu y Luciana Fuster, quienes a través de sus redes sociales estuvieron promocionando falsos spray anti Covid – 19. Además, les sugirió que sean más responsables y precavidos con el contenido que comparten.

“Los influencers influenciamos en las personas. Si nos toca promocionar un producto, en lo personal... antes pruebo el producto así tenga que promocionar una dulcería o pollería. Si me gusta y veo que es recomendable para el público lo recomiendo, sino lastimosamente no lo hago. Estos chicos (Sebastián y Luciana) han tenido que investigar, informarse y consultar con especialistas para ver si es efectivo. No todo en la vida es ganar plata, sobre todo si de por medio está la salud y un tema tan delicado como el Covid – 19”, declaró Miranda, quien de lunes a viernes conduce un programa en ‘RADIO UNIÓN’.

¿Consideras que deben ser más responsable con el contenido que comparten en sus redes?

Así es. Siendo el Covid- 19 un tema tan delicado ha tenido que averiguar. La única solución y manera de prevenir es cuidarse y la vacuna. Ellos cometieron un error al no informarse, solo recibir el canje o la propuesta económica que les han podido dar la empresa... eso está mal.

¿Tú marcas distancia con ellos?

Por ser imagen me llegan muchas propuestas para promocionar productos, marcas, accesorias, ropa y todo ese tipo de cosas. También nos escriben para promocionar pastillas para adelgazar, pero yo no promociono algo por promocionar.

De otro lado, Rocío Miranda manifestó estar contenta de estar frente a la conducción del programa ‘Atrévete a soñar emprendedor’, que se emite todos los sábados por ‘Viva TV’. “Estoy feliz de regresar a un canal de señal abierta, ya había trabajado antes con Luigi Carbajal en ‘Risas de América’ y con Brenda Carvalho es primera vez que trabajo, pero hay mucha química entre los tres. Reporteamos, conducimos y nos divertimos mucho”, declaró la deportista.





