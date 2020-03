Susy Díaz se refirió a la polémica entrevista que le hizo Magaly Medina a Rodrigo González, la misma que registró 10.6 puntos de rating el último lunes, según la empresa medidora de audiencias IBOPE.

“Yo hice más rating con la nota de ‘Los días de Susy’, en Huarmey, y no hubo tanta publicidad, ni tanta alharaca con alfombra roja y todas esas cosas”, dijo la excongresista.

Asimismo, aseguró que es fan de Rodrigo González y lo sigue en Instagram ya que da muchos datos y chismes interesantes de Chollywood, aunque considera que en su entrevista con la ‘Urraca’ le faltó ser más inquisidor.

“Sigo a Rodrigo en su Instagram porque deja muchos datos interesantes y chismes de la farándula, y me gusta su estilo, pero en la entrevista no estuvo tan criticón, lo sentí muy suavecito”, dijo en entrevista con Trome.

PELEADA CON BRUNELLA

Susy Díaz también reveló que hace meses está distanciada de Brunella Horna, luego de que la ‘Wawita’ le haya pedido que sea la madrina de su centro de belleza pero de manera gratuita.

“Me llamó su representante para pedirme que sea la madrina en la inauguración de su salón de belleza, pero no me quería pagar y no se puede hacer nada gratis. Mi presencia vale mucho y como yo trabajo en eventos, ir sería como trabajar. En lugares públicos me piden muchas fotos y yo me estreso.”, indicó.