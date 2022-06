Rodrigo González reapareció este lunes en Amor y Fuego, luego de una semana fuera del aire porque se contagió del coronavirus. “Hace falta más que eso para tumbarme, hierba mala nunca muere, crece nuevamente, qué pensaban, que se iban a librad de mí. Aquí estamos de vuelta” , dijo el popular Peluchín al inicio de su programa.

Asimismo contó detalles de su experiencia con Covid-19 y aseguró que la pasó mal un par de días. “El martes y miércoles no fui persona, no me acuerdo, son días que no han existido en mi memoria, no me acuerdo. A veces me pasaba que me iba por el pasillo de mi casa a la cocina como decidido a buscar algo y a la mitad del camino me olvidaba, tenía como vacíos, como aturdido. Uno la pasa mal un par de días y después ya renace”, comentó el conductor de AyF.

Por otro lado indicó que tenía sus tres dosis de la vacuna contra el coronavirus y su contagio será la cuarta. “La natural, la que te inocula la naturaleza” , aseveró Rodrigo González.

Peluchín también comentó que antes de contagiarse pensó que era inmune a la enfermedad, pues estuvo en conciertos, se tomó fotos con sus ‘rodriguistas’, viajó mucho y no se infectó. “A los que están pasando por este proceso, mucha paciencia, tomen sus medicamentos y el buen humor siempre. Gracias por tantos mensajes llenos de tanto amor y cariño”, concluyó.

El popular Peluchín regresó a la pantalla chica y contó detalles de su experiencia con covonavirus.

