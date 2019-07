"El señor de los cielos" 7: ¿qué pasará con el personaje que interpretaba Gala Montes?

“El señor de los cielos” se encuentra grabando su temporada 7 y muchos esperan el regreso de Rafael Amaya como el gran ‘Aurelio Casillas’, pero durante estos últimos días ha sorprendido mucho la revelación que hizo la actriz Gala Montes y su renuncia a interpretar a ‘Luz María Casillas’ y esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué pasará con el personaje?

La joven actriz de 18 años dio una entrevista a la revista People en Español y contó que decidió desistir de regresar a interpretar a este personaje, debido a que el rumbo que tendría ‘Luzma’ no era lo que ella esperaba, ya que los creadores de “El señor de los cielos” en un principio le dijeron que la hija de ‘Aureliano Casillas’ regresaba mucho más aguerrida y empoderada para manejar el cartel, pero luego cambiaron toda la idea alrededor de este papel.

El principal motivo de la renuncia de Gala fue que tendría que realizar muchas escenas de sexo y esto no va de la mano con la forma en que está manejando su carrera y sintió que no existía más reto actoral con el personaje de ‘Luz María Casillas’, así que decidió dar un paso al costado y no participar más en “El señor de los cielos”.

¿Qué pasará con el personaje de Luz María Casillas?

Gala Montes contó que al cumplir 18 años y regresar a la serie de Telemundo iba a tener algunas escenas de sexo y ella estaba dispuesta hacerlo, siempre y cuando estén justificadas, pero nunca imaginó que el personaje iba a tomar otro rumbo y la mayoría de situaciones en la que estaría envuelta ‘Luzma’ serían muy subidas de tono.

“Ya no se enfocaba en el problema principal del personaje, que eran las drogas y que para mí era llamativo para continuar con el personaje”, comentó la actriz mexicana.



“Mi mamá, que es mi manager, habló con ellos y les propuso que se redujeran las escenas de sexo y se cumpliera con lo prometido, que el personaje concordara con lo que fue, pero el escritor ya tenía definido lo que quería para esta nueva Luzma y ahí tomé la difícil decisión de no aceptar”, expresó la joven.



Los ejecutivos de Telemundo aceptaron su renuncia y decidieron apostar por una nueva actriz para que encarne a ‘Luzma’ y este cambio no sería nuevo, ya que anteriormente lo han hecho con Mauricio Ochmann y otros personajes de la serie.



Gala Montes asegura que en este punto de su carrera está buscando nuevos retos actorales y que sea algo artístico; también se está enfocando en su faceta como cantante.



Hasta ahora no se sabe quién será la nueva actriz que encarnará a 'Luz María Casillas', solo nos queda esperar a las próximas noticias sobre "El señor de los cielos".