El señor de los cielos: así fue el funeral de Aurelio Casillas

Aurelio Casillas (Rafael Amaya) murió en el estreno de la séptima temporada de “El señor de los cielos ”, luego de que lo sometieran a un procedimiento experimental. La familia del narcotraficante tenia la esperanza de que el patriarca despertara y aunque logró abrir los ojos y sentarse, eso duró solo unos segundos, porque tras recibir el estimulante y las descargas de ultrasonido sufrió un paro cardíaco.

Luego del trágico suceso para los Casillas, y varios fans de la serie de Telemundo , acordaron celebrar el funeral de Aurelio después de rescatar a Amado, el medio hermano de “ El señor de los cielos ” que se entregó a las autoridades al final de la anterior entrega para salvar a su familia.

A pesar de todo, algunos seguidores del personaje de Rafael Amaya mantenían la esperanza que ese no sea el final del narco, pero tras lo visto en el octavo episodio de la séptima temporada, no hay dudas, Aurelio Casillas está muerto.

¿CÓMO FUE EL ENTIERRO DE AURELIO CASILLAS?

Entre lágrimas y lamentos, Rutila (Carmen Aub), Ismael (Iván Arana), doña Alba (Lisa Owen) y el resto de los Casillas le dijeron adiós a “El señor de los cielos ”. Cada uno de ellos le dedico emotivas palabras de despedida a Aurelio antes de cumplir su deseo de ser enterrado en medio de un gran desierto.

Ismael Casillas: "Te nos fuiste pronto, muy pronto pa y esto por salvarnos a todos y eso siempre te lo vamos a agradecer sabes. Todos los que estamos aquí presentes nunca te vamos a olvidar pa".

Rutila Casillas: "Apá me pasé toda la vida contestándote todo lo que me decías y hoy no sé qué decirte. Pero es que esa fue nuestra forma de querernos, así nos queríamos tú y yo apá y yo sé que tú me amabas por más ca* que fueras y ahora te voy a extrañar, no voy a tener con quien discutir apá".

Doña Alba: "Mi hijo murió en la ley que vivió: la del plomo, la de todos ustedes. Yo sé que no fuiste el único mijo, pero metieron a este pobre país en una guerra absurda de la que todos somos responsables, todos. Yo por parir a tu hermano el Chacorta y a ti sí, El señor de los cielos. Ahora sí se te hizo verdad mijo. Te metiste en esto dizque para salir de la miseria y mira nomás donde fue a parar todo mijo: guerra, muerte… Por eso hoy aquí delante del cadáver de mi hijo, en medio de todo este circo del que yo no estuve de acuerdo, les pido dejen […] las drogas, ¿qué creen que es vida esta? ¿Y ustedes van a seguir trayendo muerte y desolación a este país, contéstenme?"

AURELIO CASILLAS, LA LEYENDA MUERE, PERO…

Los Casillas salvaron a la periodista Carla Uzcátegui (Elsy Reyes), quien anteriormente escribió un libro sobre Aurelio, con la intención de que ella acceda a terminar con los rumores sobre “El señor de los cielos ”.

Una vez que se filtra la noticia de la fuga de Amado, Rutila e Ismael deciden que es momento de hacer público la muerte de su padre y anuncian que “muere la leyenda, pero nace el cartel”.

Y el rol de Carla en todo esto es reportar el entierro de Aurelio, al que acudieron miembros de diferentes carteles, y el nacimiento del cartel de los Casillas.