¡PONE LAS COSAS CLARAS! Sergio George se presentó en América Hoy y aclaró qué es lo que quiso decir sobre Yahaira Plasencia, esto luego en una entrevista afirmó que con la salsera peruana tenía “pérdidas”.

Según explicó el productor, la mayoría de los artistas representan pérdidas en los inicios de su carrera y puso como ejemplo al grupo DLG.

Sergio George sobre Yahaira Plasencia

“No es porque no hay fe en ellos, es porque no se hace negocio así (...) Y o tenía un grupo, DLG, que se formó en el 96, yo no cobré regalías de ese grupo hasta hace un año y medio porque era mucha inversión de Sony, cuando se recuperó la inversión comenzaron a pagarme”, manifestó.

En ese sentido, Sergio George mantuvo su postura sobre Yahaira Plasencia. “Eso que no es rentable, claro. Pregúntale a cualquier empresario de música y te va decir lo mismo” , agregó.

¿Qué le dijo Sergio George a Yahaira Plasencia?

En otro momento, el productor remarcó que durante la entrevista tal vez habló de forma muy ligera, ya que de esa manera es en la que se trata con Yahaira Plasencia. Por eso, reveló que se disculpó con la salsera.

“Yahaira y yo siempre bromeamos. Me disculpé con ella, yo hablé en la entrevista como hablo con ella. Nos conocemos bastante bien. Yo no soy de Perú, no vivo acá, así que lo que pasa aquí no rebota allá, entonces no me afecta ni a la carrera de ella afuera. Fue muy inocente de parte mía, por eso me disculpé con ella“, aseveró.

