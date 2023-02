EXPLICA LA SITUACIÓN. Sergio George volvió a hablar de la situación sentimental de Yahaira Plasencia, luego que usuarios en redes sociales especularan un cierto interés. El famoso compositor aseguró que no frecuenta a la salsera como mujer, sino como parte de su staff de artistas que guía. Además, precisó que no le interesa si sigue con Jair Mendoza.

“ Cuando la conocí a ella tenía pareja, yo no hago negocio con personas que son solteros. A mí no me interesa si tiene pareja , lo que me interesa es que haga su trabajo y se enfoque. Nunca le dije que dejara a una pareja o nada, jamás le dije algo así”, manifestó.

De esta manera, Sergio George reiteró que le molesta que lo sigan vinculando sentimentalmente con Yahaira Plasencia y aseguró que su trabajo no es meterse en relaciones porque se enfoca en la calidad del cantante.

“ Esto no tiene que ver conmigo, allá ellos, a mí no me molesta, no es mi trabajo de meterme en relaciones, me enfoco en el artista, más nada . A mí me molestó un poco porque habíamos hablado con ella de la polémica, me disculpé con ella. Quería mantenerla alejada de los chismes, escándalos, para que el público le compre su música. Sí (estoy cansado que me vinculen con Yahaira). Si está con Jair Mendoza, chévere”, puntualizó.

Sergio George dice que no le importa si la Yahaira Plasencia está con alguien

SERGIO DICE QUE YAHAIRA PLASENCIA NO ES RENTABLE

Sergio George se presentó en América Hoy y aclaró qué es lo que quiso decir sobre Yahaira Plasencia, esto luego en una entrevista afirmó que con la salsera peruana tenía “pérdidas”.

Según explicó el productor, la mayoría de los artistas representan pérdidas en los inicios de su carrera y puso como ejemplo al grupo DLG.

“No es porque no hay fe en ellos, es porque no se hace negocio así (...) Y o tenía un grupo, DLG, que se formó en el 96, yo no cobré regalías de ese grupo hasta hace un año y medio porque era mucha inversión de Sony, cuando se recuperó la inversión comenzaron a pagarme”, manifestó.

En ese sentido, Sergio George mantuvo su postura sobre Yahaira Plasencia. “Eso que no es rentable, claro. Pregúntale a cualquier empresario de música y te va decir lo mismo” , agregó.