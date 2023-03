Luego que Tania Pantoja y Elio Torres protagonizaron constantes peleas en la calle y en el departamento que compartían como pareja. El cubano decidió dar un paso al costado y se mudó.

El programa ‘Magaly TV: La Firme’ difundió imágenes de Elio Torres dejando el departamento que compartía con la cantante cubana.

Según se pudo ver en el informe de Magaly Medina, el cubano se llevó todas sus cosas y hasta un balón de gas.

“Estas cosas son mías y las traje cuando me vine a vivir con ella. Tania tiene todas sus cosas dentro de su departamento, yo solo me llevo lo que es mío”, dijo Elio Torres ante la consulta de un reportero de ‘La Urraca’.

Ex de Tania Pantoja recalca que cantante está soltera

Elio Torres se despidió de las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ diciendo de que la intérprete de salsa está soltera y que le desea lo mejor, pese a las constantes peleas que protagonizaron como pareja.

“El problema era que yo no tenía dónde irme en ese momento hasta que conseguí el departamento donde ahora me voy, pero con Tania ya no tengo nada, ella es libre, una gran artista y una gran persona ”, concluyó.

