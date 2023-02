‘The last of us’ 1x05 es el nuevo episodio que estrenará HBO Max. La serie es una adaptación del videojuego homónimo realizado por la desarrolladora Naughty Dog y está protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

A continuación, conoce cuándo, a qué hora y cómo ver la serie creada por Craig Mazin y Neil Druckmann y que se ha convertido en uno de los éxitos del 2023.

¿Qué pasó en el capítulo 4 de ‘The last of us’?

La historia de ‘The Last of Us’ 1x04 está ambientada veinte años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel es un superviviente que es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, que es considerada como la esperanza de la humanidad.

¿Cuál es el tráiler de ‘The last of us’ Us 1x05?

¿A qué hora se estrena ‘The last of us’ 1x05?

A continuación, los horarios de distintos países para ver el quinto capítulo de ‘The last of us’:

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Paraguay, Chile, Argentina y Uruguay: 11:00 p.m.

11:00 p.m. España: 2.00 p.m. del domingo 12 de febrero del 2023.

¿Por qué se cambió la fecha de estreno de ‘The last of us’ 1x05?

HBO Max ha revelado que el quinto episodio será lanzado dos días antes de lo planeado para evitar coincidir con uno de los eventos televisivos más importantes del año: el Superbowl.

¿Qué canales transmiten ‘The last of us’ 1x05 por Internet?

El tercer episodio de ‘The Last Of Us’ solo estará disponible en HBO Max y HBO.

¿Cómo ver HBO Max ONLINE para seguir ‘The last of us’ 1x05?

El quinto capítulo ‘The last of us’ se puede ver desde plataforma de streaming HBO Max el viernes 10 de febrero de 2023. Solo necesitas una suscripción para poder ver la serie desde tu smart tv, tablet, pc y dispositivo móvil.

¿Cuántos capítulos tendrá la serie ‘The last of us’ y cuánto tiempo durarán?

La primera temporada de ‘The last of us’ tiene programada un total de 9 capítulos. El primer episodio, que tuvo una duración de 1 hora y 28 minutos, se estrenó el 15 de enero en Latinoamérica, en Estados Unidos a las 9 horas p.m. hora del este, mientras que en España se lanzó el 16 de enero. A continuación, la fecha de estreno cada episodio.

Capítulo 1 - 15 de enero

Capítulo 2 - 22 de enero

Capítulo 3 - 29 de enero

Capítulo 4 - 5 de febrero

Capítulo 5 - 9 de febrero

Capítulo 6 - 19 de febrero

Capítulo 7 - 26 de febrero

Capítulo 8 - 5 de marzo

Capítulo 9 - 12 de marzo.

