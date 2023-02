¿Qué pasó en “Tierra amarga”? Betül se comunica con Füsum y le da un recado para Sermin, pero la mujer va a la mansión Yaman y le cuenta todo a Züleyha. Por otro lado, Çolak da con el paradero de Vahap y lo amenaza con entregarlo a la justicia. El menor de los Keskin está atemorizado. Estas y otras cosas se vieron durante el episodio emitido el martes 28 de febrero por Antena 3, en España.

“Bir Zamanlar Çukurova”, drama protagonizado por Hilal Altınbilek y Furkan Palali, emite sus capítulos finales y sus millones de fans esperan ver lo que sucederá con sus personajes favoritos.

Durante los últimos capítulos de “Tierra amarga” el amor rondó Çukurova y la pareja conformada por Fikret y Zeynep se juran amor y prometen casarse.

Por otra parte, Abdülkadir logró cruzar la frontera junto a Betül, pero quien no corrió la misma suerte fue Vahap que fue detenido por la policía debido a que es buscado por delitos de asesinato.

Pero no todo sale a favor de la ley, pues a Vahap lo iban a condenar a varios años de prisión por asesinato, pero el hombre logra escapar de sus vigilantes. El menor de los Keskin sube a un auto con rumbo desconocido dejando miles de preguntas en el tintero.

¿QUÉ PASÓ EL MARTES 28 DE FEBRERO EN “TIERRA AMARGA”?

Betül habla con Füsum

Tras llegar a Alepo, Betül llama a Füsum y le pide que hable con Sermin y le diga que ella se encuentra muy bien. “Estoy en Siria”, indica Betül.

Füsum le comenta que Sermin está muy preocupada porque no tiene noticias de ella. “No le des a nadie más el número”, dice la joven.

En ese momento, aparece Abdülkadir y Füsum le pregunta a Betül si es Keskin, pero la joven asegura que es una persona que recién conoció.

Füsum recibe la llamada de Betül (Foto: Tims & B Productions)

Füsum le informa de Betül a Züleyha

Füsum se encuentra muy nerviosa luego que recibió la llamada de Betül. La mujer llega corriendo a la mansión y le da la noticia a la protagonista. Füsum también le confirma que la joven está en Alepo (Siria).

“Me dejó un número de teléfono y me dijo que se lo diera a su madre para que se comunique con ella”, precisó Füsum.

Fikret asegura que con ese número se puede dar con su paradero, aunque Züleyha se muestra preocupada por lo que podría ocurrir.

Füsum le da la noticia a Züleyha (Foto: Tims & B Productions)

Çolak ubica a Vahap

Çolak y sus hombres siguen a Vahap quien cubre su rostro con un turbante. Keskin llega a un lugar desolado para que nadie lo vea, pero el anciano no le ha perdido el rastro.

Es así que al estar frente a frente Vahap echa del local a Çolak y a su mano derecha.

“No me puedes echar, estás acabado, voy a enseñarte lo que pasa cuando me desafías”, dijo Çolak.

Asimismo, lo amenazan con contarle a los fiscales de su paradero para que lo atrapen y le advierte que sus días en libertad están contados.

Vahap es descubierto por Çolak (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

Puedes ver la telenovela “Tierra amarga” a través de la señal de Antena 3 en España. Los episodios se estrenan, de lunes a viernes, desde las 18:45 horas.

Además, recuerda que también puedes disfrutar de la ficción a través de streaming, desde la plataforma ATRESplayer Premium.