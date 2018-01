Tilsa Lozano reconoce que Juan Manuel Vargas es la cruz que cargará siempre

Luego de confirmar que está en la dulce espera por segunda vez y que atraviesa uno de sus mejores momentos junto a su pareja Miguel Hidalgo, la conductora de ‘Amor de verano’, Tilsa Lozano, es consciente de que la seguirán vinculando con Juan Manuel ‘Loco’ Vargas porque es su ‘cruz’.

“Ya estoy acostumbrada (a que le pregunten por Juan Manuel Vargas), sé que es una cruz y tendré que cargar al muerto por el resto de mi vida. Sé que las cosas van cambiando, él debe estar feliz con sus hijos y su familia, pero siempre habrá alguien que quiera fastidiar. Ya depende de mí si les hago caso o no”, sostuvo Tilsa Lozano, quien anunció las nuevas tendencias para el cabello del spa ‘Luis and Luis’ de Los Olivos.

“El hecho de que esté embarazada no significa que deje de estar bella, así que me acabo de hacer un cambio de look”, dijo Tilsa Lozano.

¿Cómo tomó Miguel la noticia del embarazo?

Está muy feliz y emocionado, pero ya con dos (hijos) es suficiente. Miguel quiere que sea ‘chancletita’ (mujercita) y yo, hombrecito. No me ligaré las trompas, pero hay un montón de métodos anticonceptivos para cuidarse.



¿Se concretará el matrimonio?

No lo sé. No es algo que me quite el sueño. Cada uno tiene que vivir el momento.



¿Piensas televisar tu parto?

Eso no me interesa y mi pareja no está de acuerdo.



Muchas de tus enemigas públicas aseguraron que estabas pasando por una crisis con Miguelón... ¿Qué les dirías?

¿Dónde están? ¿Existen? No tengo nada que responderles, mi vida no es color de rosa, he tenido momentos malos y buenos. Además, todas las que hablan mal de mi relación, tienen juicios, demandas y todo con los padres de sus hijos. Que se preocupen por sus vidas.





(L.Gamarra)

