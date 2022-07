Carlos ‘Tomate’ Barraza le sugirió al futbolista Rodrigo Cuba que tenga paciencia y que no pierda la fe de volver a ver a su hija, luego que el Poder Judicial le haya impedido acercarse a su pequeña mientras que dura el proceso de investigación por el presunto delito de violencia sexual contra la menor.

“Qué lástima (lo que le está pasando), yo no podría vivir sin ver a mis hijas. En algún momento tuve problemas con las mamás de ellas y es horrible. Es una sensación tan nefasta, caótica y desagradable no poder estar con tus criaturas. No me imagino como se debe sentir. Le pediría que tenga paciencia, fe y que pronto la pesadilla se va a acabar”, manifestó Barraza.

¿Qué te parece su pelea mediática con Melissa?

Espero que pongan paños fríos porque esa criatura está demasiado expuesta. Para mí, el tema se ha vuelto desagradable. Ellos se pueden destrozar o decir lo que quieran, pero tienen que cuidar a su niña. Es bien perjudicial lo que están haciendo, deberían ser más maduros, cautos y tratarse de llevarse bien por esa pequeñita. Ese angelito no tiene la culpa de nada, la niña necesita tanto a su madre como a su padre.

¿Estás de lado del ‘Gato’ o de Melissa?

No lo conozco al ‘Gato’, a quien conozco es a Melissa porque hemos trabajado en el mismo canal en algún momento, pero no somos amigos. Hemos sido compañeros de trabajo, pero no podría salir a favor de ella ni de él, sino salgo a favor de la niña. A ella sí le defiendo con todo mi corazón porque es un angelito de Dios que no tiene la culpa de nada. Ojalá que ambos lleguen a buen puerto.

Rodrigo no puede ver a su hija hasta que dure el proceso de investigación...

Es el conducto regular, pero debe ser horrible la situación. ¿A qué padre le va a gustar estar alejado de sus hijos? A nadie.





