Tula Rodríguez le pidió a Javier Carmona que cambie de canal en su escena de amor con Paul Vega

Tula Rodríguez nos contó que le sugirió a su esposo Javier Carmona que no vea la escena de amor que protagonizó con el actor Paul Vega en la telenovela ‘Cumbia pop’, que alcanzó 17 puntos de rating.

Tula Rodríguez, el público ha respaldado con su sintonía a ‘Cumbia pop’. Hicieron 17 puntos en el debut y al día siguiente, picos de 19 puntos.



"¡Sí! Estamos muy contentos, las cosas han salido bien para ‘Cumbia pop’ y también para ‘VBQ: Empezando a vivir’, que también se estrenó en esa fecha. Justo me llamó Erick Elera para comentarme las cifras", expresó Tula Rodríguez.

Y en el segundo capítulo protagonizas una escena de amor...

¡Ay, qué roche! Pero es la única. Es que ‘Paula’ (su personaje), que es la psicóloga de la telenovela, sale con sus amigos de la universidad y se reencuentra con un amor juvenil. Ella se pone sentimental y recuerda al esposo que perdió, al hijo que le mataron...

Lo importante es que Javier (Carmona, su esposo) lo entienda y tu hijita, igual.

Claro, y justo Javier, ese día, llegó a la casa un poco más temprano y le pedí que cambiara el canal por un ratito.

¿Aceptó?

Sí, me dijo: ‘Tienes razón, mejor cambio’. Igual entiende, pero de todas maneras no sé qué tan cómodo sea para él.

¿Y tu hijita?

Ella no lo vio



Cambiando de tema, publicaste una foto en bikini y algunos te han felicitado, pero otros, no.

Bueno, eso pasa siempre, yo me quiero así, ‘tacuchi’ y me siento bien.



(C. Chévez)