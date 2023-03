Vanessa López sorprendió a más de uno al declarar para el programa ‘Magaly TV: La Firme’, donde la modelo explicó que sus ‘saliditas’ con Jean Deza llegaron a su fin luego que el futbolista habría tomado la decisión de regresar con su ex Gabriela Alava.

“Ella (por Gabriela Alava) no lo va a dejar y él de repente tampoco la va a soltar porque se complementan y se llenan a su manera. Yo creo que es la nueva incondicional” , dijo Vanessa sobre el fin de su fugaz romance con Deza.

JEAN DEZA ACEPTÓ QUE INTENTA REGRESAR CON SU EX

La ex de Carlos ‘Tomate’ Barraza le contó a ‘los urracos’ que se comunicó con Jean Deza y él le confesó que desea volver con su expareja y hasta le pidió disculpas.

“He hablado con Jean hace cinco minutos y él me ha dicho que está con ella y ahora recién me acepta ‘que disculpame Vane que yo estoy con ella y que no la dejé de amar y ella tampoco, es nuestra manera de amarnos’”, narró Vanessa López.

Finalmente, la modelo contó que ella se comunicó con Gabriela Alava para advertirle algunas cosas sobre el futbolista.

“ Ella (por Gabriela Alava) dice que yo la he amenazado y al contrario, yo le he dicho todas las cosas que Jean me dijo sobre ella , tipo para que entre las dos nos ayudemos”, concluyó.

