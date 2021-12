Después que la controvertida Susy Díaz reveló que puso fin a su relación con el empresario Walter Obregón, el popular ‘Príncipe de Huarmey’ se mostró sorprendido y señaló que se siente el futbolista Rodrigo Cuba pues la rubia lo terminó al mismo estilo de Melissa Paredes y no le comunicó nada.

Walter, Susy dijo en ‘América hoy’ que terminaron la relación definitivamente... ¿Qué pasó?

Yo también estoy sorprendido, me acabo de enterar que me ha terminado, me han cortado como al ‘Gato’ Cuba. El miércoles salí de su casa no tan bien, pero en ningún momento terminamos.

¿Discutieron?

Lo que pasa que cuando estábamos en Francia la llamaron de un canal para estar los dos en el set de televisión, pero le dije que no iba a poder porque llegando a Lima tenía que ver mis negocios pues lo había dejado solo varios días. Ni bien llegamos a Lima me fui a chequear mi negocio y eso no le gustó, pero en ningún momento me dijo para terminar ni nada de eso. He quedado sorprendido.

En el programa comentaron que la ruptura se dio porque estabas desesperado por viajar a Huarmey porque era el cumpleaños de tu expareja... ¿Es cierto?

No puedo hablar de mi expareja ni me puedo ver con ella por el dictamen que dio el juez (tras ser denunciado por agresión física), pero Susy tiene la idea de que voy a regresar con ella. No me ha perdonado del todo, vive del pasado. Por una parte, está bien que me haya terminado, sino me iba a vivir celando todo el tiempo y nos hubiéramos convertido en una relación tóxica. Susy siempre ha querido un hombre que esté a su lado todo el día y yo no puedo dejar mis negocios porque dependo de ellos, sin embargo, ella vive de la televisión y su mundo.

¿Esperas retomar la relación con Susy?

No porque ha dicho públicamente que solo me utilizó, las cosas no serán iguales. Además, hizo la dieta de Melissa, la que te termina y no te avisa.

NO HAY ‘REMEMBER’.

A su vez, Susy Díaz asegura que no retomará su relación con el empresario. “Es imposible seguir juntos, tiene muchas cosas negativas, carga muchas mochilas y nunca voy a poder hacer una vida con él. En Francia me he desenamorado, hay que ser práctica en esta vida, si tengo un televisor que falla y no funciona... lo boto, pues tengo varios televisores que poner y que funcionan bien”, mencionó Díaz en ‘América hoy’.





