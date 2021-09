Xoana González piensa que Deysi Araujo cuestionó por envidia que se haya comprado su departamento (en Chorrillos) con las ganancias que le dejó ‘Onlyfans’, donde comparte videos ‘hot’ con su esposo. Además, dijo que no tiene el valor de seguirle los pasos en la famosa plataforma digital.

“Estamos (su esposo y ella) contentos por tener nuestro propio departamento. Siempre fui una persona ahorrativa, cautelosa con mis ingresos, compraba cosas, las revendía y nuevamente juntaba capital para hacer otro negocio, aunque no parezca estudié tres años de economía (ríe). Para mí tener un departamento aquí representa mucho porque trabajando tantos años acá no lo había logrado y por fin se me dio, es más, hasta alcanzó para arreglar la casa de Buenos Aires”, contó emocionada.

Algunas personas, como Deysi Araujo, te han criticado. Ella dijo que lo que haces en ‘Onlyfans’ es ‘porno’ y que si se dedicara a eso tendría hasta cuatro edificios...

La que critica en el fondo es por envidia, porque al final no tiene el valor de hacerlo. Bueno, que se compre sus cuatro edificios, que se anime a hacerlo, pero al final nadie lo hace y como a mí me resbala la opinión de los demás, no le hago caso. Nosotros no le hacemos daño a nadie, es nuestra vida y si alguien habla es porque algo le duele.





Deysi dijo que lo que hace Xoana González en 'Onlyfans' es 'porno'

El próximo mes cumples un año de casada?

No, en noviembre, el tiempo pasa rápido.

¿Se irán de viaje para celebrar el primer aniversario?

Sí, pero nos vamos a Buenos Aires para ver los arreglos de la casa y de paso para abrazar a la familia, pues ya todos están vacunados

El departamento que Xoana adquirió recientemente tiene 40 metros cuadrados , está ubicado en el último piso del edificio ubicado en Chorrillos y le será entregado el 2023. “Es una buena oferta y en el 2023 ya me mudaría”, confirmó.

‘NO HACE DAÑO A NADIE’

La opinión de Deysi Araujo sobre el caso de Xoana González, no la comparte Shirley Cherres, pues la exporrista del Sport Boys dijo que la gaucha está invirtiendo su dinero y no le hace daño a nadie con sus videos ‘porno’.

“En Onlyfans hay dos opciones para poder subir material y compartirlo con los suscriptores, el de pornografía y la otra que es sensual y semi desnudos; y obvio que ella debe estar facturando bien por el material porno. Lo mío es muy sensual, artístico porque soy animadora de eventos e imagen de algunas empresas. No me parece mal que haga porno, es su cuerpo, es su decisión, con eso no le hace daño a nadie, la gente les paga y está invirtiendo bien su dinero”, indicó la rubia.

Shirley Cherres apoya a Xoana González y no comparte críticas de Deysi Araujo.