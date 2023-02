NO LO ACEPTA. Yaco Eskenazi marcó su distancia de Shakira por continuar haciendo canciones en referencia a su expareja Gerard Piqué. El conductor de ‘Estás en Todas’ sorprendió EN VIVO a Natalie Vértiz al revelar que, para él, la cantante colombiana es una “tóxica y despechada”.

“Me encanta, incluso me parece más pegajosa que la última con Bizarrap. Se nota que se está matando de risa, facturando... No me parece quién es más bonito o no, ella me parece wao, espectacular, sola, sí es una persona que es inteligente, está sacando provecho a una situación que ha sido negativa para ella ”, fueron las palabras de la modelo.

Sin embargo, su esposo y futbolista Yaco tuvo una opinión diferente dejándola sorprendida. Remarcó que no le parece que esté mandando indirectas a Piqué cuando su relación ya acabó.

“ Yo siento que es una terrible tóxica, yo amaba a la Shakira del disco rosadito y el de pies descalzos , de ahí en adelante ya no soy tan fanático. Esta versión de Shakira de despecho no me gusta . Yo no veo a Piqué ofendido ah... Mostró cómo la ha superado ah, superadísima está”, precisó.