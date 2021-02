Por: Deyanira Bautista

La expareja de Alejandra Baigorria , Arturo Caballero , descartó que tenga una romance con Yahaira Plasencia , pero resaltó que la ‘totó’ ‘es una chica linda, talentosa y trabajadora’.

Arturo, en los últimos días se te ha relacionado sentimentalmente con Yahaira, ¿es cierto que están en ‘coqueteos’?

Soy amigo de Yahaira y tenemos amigos en común. Ella es una chica muy linda, talentosa y trabajadora.

¿Te gustaría tener más que una amistad con ella?

Ahora somos amigos y tenemos una buena amistad.

Melissa Paredes dijo que Yahaira se cree ‘la patrona’ en tu salón de belleza. ¿Es verdad?

Eso es falso, qué feo es opinar o comentar solo para hacer daño… sin saber de lo que estás hablando.

En tanto, Alejandra Baigorria aseguró que no le afecta el supuesto romance de su expareja y Yahaira Plasencia .

“Cuando uno supera algo en la vida, ya no importa. Estoy feliz, viviendo mi momento, lo que haga el mundo entero no me interesa, mientras que no me afecte y, la verdad, eso no me afecta. Les deseo la felicidad, paz y amor, que encuentren el amor, todo el mundo que encuentre el amor y sean muy felices”, dijo la rubia en ‘América espectáculos’ y recalcó que tiene una buena relación con la salsera.

TROME | Alejandra Baigorria habla del supuesto romance entre Yahaira Plasencia y su ex