¿QUÉ FUE? Yahaira Plasencia fue consultada sobre si Jefferson Farfán, su expareja, fue “el gran amor de su vida”. La salera se presentó en el programa “En boca de todos”, donde lanzó el duro comentario.

“Tengo 27 años, qué va ser el amor de mi vida, déjame vivir ¿ok? (Entonces ¿qué fue?) Fue una etapa muy bonita la cual agradezco muchísimo, él es una gran persona y ahí quedó”, señaló.

Además, recalcó que “cuando todo pasa, pasa” y que, actualmente, está enfocada en su carrera. “Fue una etapa bonita de mi vida, ya pasó, estoy en mi presente, donde están en mi familia, mi carrera y las personas a las que yo quiero mucho”, agregó.

Yahaira Plasencia revela quién es el amor de su vida

Ricardo Rondón, conductor del magazine, insistió con la pregunta sobre qué puntuación le pondría a un beso de Jefferson Farfán; sin embargo, la salsera no quiso dar más detalles. “Prefiero no responder esas cosas porque luego salen titulares y me echan la culpa a mí”, agregó.

Tras ello, Valeria Piazza se atrevió a preguntarle a Yahaira Plasencia a quién sí considera el gran amor de su vida. “Mis papás”, contestó rápidamente la intérprete de “Y dije no”.

