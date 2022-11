La líder de ‘Alma bella’, Yolanda Medina i ndicó que lleva más de 22 años de relación con su pareja y que esta ha funcionado porque no lo exponer en los medios de comunicación . Además, cuenta que su ‘galán’ la apoya en todo, le suma y todos los días le dice que está hermosa.

“Mi pareja me conoció artista, así que tiene que cargar con la cruz. Una pareja es para que te sume, alce el ánimo y me diga lo guapa que soy. Tenemos más de 22 años juntos, estamos tranquilos y el secreto es no exponer a mi pareja. Es más, casi nadie lo conoce y soy muy feliz así. Gracias a Dios que las cosas marchan bien entre los dos y todos los días me dice que soy hermosa ”, sostuvo Medina, quien acotó que más de un hombre la trata de enamorar, pero ella les pone el ‘parche’. “Nunca falta uno por ahí que te tire los ‘perros’, pero se le pone su ‘parche’ y sigo adelante”, concluyó.

De otro lado, la cantante celebra que Melissa Paredes esté llevando la ‘fiesta en paz’ con el padre de su hija, el futbolista Rodrigo Cuba, con quien le celebraron el cumpleaños a su pequeña. “Me da mucho gusto que por fin se haya acabado la guerra entre padres, los dos han sido criticados y ahora han llegado a un punto medio donde la única ganadora será su pequeña”, sostuvo Medina.

A su vez, Medina dijo que ve muy enamorada a Paredes del bailarín Anthony Aranda. “A Melissa la veo súper linda, llena de vida y de hacer las cosas bien, sobre todo, la veo muy enamorada. Me da mucho gusto de haberla visto con su pareja, quien la apoya. Es una mujer guerrera y que decidió darse una oportunidad más, así que la felicito. Los dos hacen una hermosa pareja y son súper guapos”, mencionó.

CUADRÓ A GIULIANA Y MARISOL

Yolanda Medina luego de enterarse que Giuliana Rengifo y la ‘Faraona’ Marisol se enfrascaron en dimes y diretes, les pidió que se dejen de ‘pelear por hombres’, porque ‘están bien grandecitas’ y adelantó que les hará una ‘tombola’ para conseguirles pareja y tengan ‘harto colágeno’.

Yolanda, ¿qué te parece estos dimes y diretes entre Giuliana y Marisol?

Ambas son buenas artistas, cantan muy bien, pero les diría que se dejen de pelear por hombres, cuando hay un montón en este mundo, ya están bien grandecitas para ello. Les voy a hacer una tómbola, una rifa, para conseguirles pareja y tengan mucho colágeno.

¿Estás soltera?

(Ríe) Yo estoy bien, no estoy desatendida.

Y los roces entre Gisela y Magaly...

Mira, el público reclamaba show, ahí está el show y no se quejen ni se hagan los santurrones porque bien que se divierten.

