Gonzalo Núñez conmovió a todos sus compañeros de Fútbol en América cuando decidió dar un paso al costado después de 20 años de pertenecer a la casa televisora. El comentarista deportivo optó por Exitosa Noticias.

“Llegó un momento en que había que decidir: o me quedaba en canal 4 o me quedaba por acá y he decidido quedarme por acá, apuesto por Exitosa. Después de 20 años le doy mil gracias al canal”, dijo Gonzalo Núñez a modo de despedida.

El periodista recibió toda clase de saludos de despedida por su salida de América Televisión. Incluso Erick Osores le deseó buenas vibras a Gonzalo Núñez para sus próximos proyectos vía un mensaje en Instagram y otro en TV.

Sin embargo, parecen que las cosas darían un giro inesperado. Durante su segmento en Exitosa, Gonzalo Núñez contó que pronto estrenaría programa los días domingos a las 10 p.m. por TV. El comentarista deportivo dijo que dará más detalles de su regreso a la pantalla chica en horario dominical.

"¿Así vamos a arrancar dentro de dos domingos? Vamos a arrancar con un programa los días domingos a las 10 de la noche. Ya les vamos a anunciar novedades muy pronto", indicó Gonzalo Núñez durante su programa.

Pese a que Gonzalo Núñez podría contar con un programa en Exitosa Noticias con su actual equipo, muchos especulan que el periodista habría recibido una oferta de Latina para conducir junto a Eddie Fleischman un nuevo espacio dominical que haría competencia a Fútbol en América.

El 'colorado' termina este 31 de enero su contrato con RPP Noticias y se centrará completamente en su trabajo en Latina, en donde será el conductor oficial de los partidos Rusia 2018. Eddie Fleischman se despidió de sus compañeros con este mensaje.

"Este mié 31 culmina mi vínculo con RPP Noticias. Agradezco a todos el excelente trato recibido en todas las áreas. Mi gratitud especial a mis compañeros. Fue un placer integrar este plantelazo. Sé que la seguirán rompiendo. Hasta pronto y éxitos", escribió Eddie Fleischman en Twitter.

Este mié 31 culmina mi vínculo con @RPPNoticias. Agradezco a todos el excelente trato recibido en todas las áreas. Mi gratitud especial a mis compañeros de @rppdeportes y @FutComoCancha. Fue un placer integrar este plantelazo. Sé q la seguirán rompiendo. Hasta pronto y éxitos. pic.twitter.com/p2T7rvsvNY — EDDIE FLEISCHMAN (@E_FLEISCHMAN) 30 de enero de 2018

