Karina Calmet le dice adiós a la actuación: "Por ser blanca he tenido papeles limitados"

Karina Calmet fue tendencia en Twitter después de anunciar su alejamiento de la actuación. El último papel que interpretó fue el de Isabela Maldini en Al Fondo Hay Sitio y, desde entonces, no volvió a caracterizar ningún otro personaje.

Pero lo que más llamó la atención de la noticia de Karina Calmet en Twitter fue el motivo por el que decidió retirarse de la actuación. Según la intérprete, los papeles que le ofrecían eran muy limitados por ser 'blanca'.

"Al tener el prototipo de mujer blanca, en Perú he tenido papeles limitados a mujeres frívolas en novelas. La semana pasada, con tristeza acepto, me he despedido ya de la carrera de actuación en Perú. Mi vida y mi fortaleza la dedicaré a servir", escribió Karina Calmet en Twitter.

Rápidamente, el mensaje de Karina Calmet empezó a recibir todo tipo de comentarios. Los usuarios en Twitter se mostraron a favor y en contra de lo que ella señalaba, haciendo que el nombre de la actriz se convierta en tendencia.

Karina Calmet defendió su posición con otro mensaje en Twitter: "Lamento los comentarios de cuentas llenas de odio. Me reafirmo en lo que escribí. Seguiré trabajando por una vida más justa y equitativa para todos como lo vengo haciendo, por los derechos laborales y humanos que a todo peruano corresponde".

Karina Calmet en Twitter Karina Calmet en Twitter

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.