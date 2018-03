Yola Polastri se mostró indignada en su cuenta de Twitter tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a la presidencia del Perú, sin embargo, Laura Bozzo le respondió que su comentario era “para llorar de risa”.



Yola Polastri escribió que “en la dictadura de (Alberto) Fujimori” perdió su trabajo: “TV para niños (en) 1994, más de 20 años, vimos gobernantes robando y vimos programas de vulgar, escándalo y violencia brutal y todo sigue igual. Lo único que progresa es la corrupción”, agregó.



Aunque no señaló a nadie en específico, Laura Bozzo-quien tuvo un programa durante en los años 90- se sintió aludida por su comentario y no dudó en responder a Yola Polastri.



“Patéticos de verdad para llorar pero de risa, (en) el legado que tendrá que ver la tele nunca se vio corrupción cómo está: Toledo, Ollanta, PPK”, respondió Laura Bozzo a Yola Polastri.



Por ahora, Yola Polastri no ha respondido a Laura Bozzo, aunque se espera que lo haga en las próximas horas.

LA RENUNCIA DE PPK



PPK anunció al Perú su renuncia constitucional a la Presidencia del país debido al "clima de ingobernabilidad" y que "no permite avanzar".



PPK decidió dimitir al cargo de máximo representante de los peruanos tras el escándalo protagonizado por los 'Kenjivideos' que se dieron a conocer la tarde del martes.



En un video grabado en el Palacio de Gobierno en el que apareció escoltado por todo el Ejecutivo, PPK denunció la "grave distorsión del proceso político" causado por la difusión de videos y audios en las últimas horas que lo hacían "injustamente parecer como culpable de actos" en los que no había participado y que por eso "lo mejor para el país es que renuncie a la presidencia".



"Frente a esta difícil situación que se ha generado (...) pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República", dijo PPK ante las cámaras antes de las 3 de la tarde, acompañado por los miembros de su gabinete ministerial.

