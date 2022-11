¡LA PONE CLARA! Úrsula Boza fue noticia hace unos días luego de confesar que le fue infiel a Christopher Gianotti, su expareja y padre de sus hijas; no obstante, la popular “mirada de tiburón” aclaró que cuando eso pasó aún no tenían una relación formal.

“Teníamos un mes de salir, de conocernos, no éramos enamorados (...) Entonces, habíamos salido un parte de veces, y yo me fui a una fiesta con un pata y me dijo “un besito” y dije ya, y punto. Me sentí mal y a los dos o tres días se lo conté, no fue un chape”, expresó.

Por su parte, Christopher Gianotti afirmó que no estaban en una relación formal, ya que solo se habían besado. “No estábamos, yo era un romántico que decía: “La chica ya me besó una vez y ya estamos””, añadió.

Úrsula Boza sobre Christopher Gianotti: “Desde el 2005 es el único hombre que conozco”

En otro momento, la actriz remarcó que desde el 2005, año en el que formalizaron su relación, no ha estado con otro hombre, pese a que no están en una relación en la actualidad.

“De repente entre separación y separación tuviste un snack) No, puedes creer, soy tan sonsasa que no tuve ninguno. Desde el 2005 es el único hombre que conozco”, explicó.

