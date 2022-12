Christian Domínguez preocupó a sus seguidores tras aparecer en una silla de ruedas en una clínica. El cantante informó que sufrió un desgarro tras bailar el ‘gusano’ en el reality ‘El gran show’. Ante ello, Valeria Piazza, conductora de América Espectáculos, no dudó en bromear y afirmar que es una señal.

“Christian tal vez esta es una señal para que nunca más hacer el baile del gusano, para nunca más quitarse la camisa”, dijo.

No obstante, la conductora le deseó una pronta recuperación. “Es su trabajo, pero lo veo muy complicado, tarde o temprano iba a pasar, pero espero de todo corazón que te mejores”, dijo.

¿Qué le pasó a Christian Domínguez y por qué está en una silla de ruedas?

Tras viralizarse fotos del cumbiambero en una silla de ruedas, Christian Domínguez explicó que su desgarro se abrió por dentro tras bailar en el reality de Gisela Valcárcel.

“Todos me pregunta qué pasó con mi pierna, he tenido una intervención. Lo que pasa es que tengo muchos desgarros en la pierna izquierda. Exactamente, la última vez que me presenté en ‘El gran show’ hice un movimiento, estaba un poco frío. Hice el gusano y el desgarro se abrió por dentro, sangró, esa sangre fue cayendo por dentro y me estuvo doliendo la pierna”, sostuvo Christian Domínguez.

TE PUEDE INTERESAR

Brunella revela que donó las flores de su boda: “Tengo más que voy a regalar más adelante”

Xoana González se compra depas de 350.000 y 400.000 soles, gracias al OnlyFans: “Con el sudor de las nalgas”

Jessica Newton defiende a Alessia Rovegno de críticas: “Ella es una ‘bomba en el escenario’”