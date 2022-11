Nicole Akari se presentó este lunes en América Hoy para hablar de los looks de los famosos que asistieron a la boda de Valeria Piazza el último sábado. Luego de criticar duramente el atuendo de Alejandra Baigorria, la especialista también arremetió contra un detalle del outfit de la novia.

“Lindo el traje, muy bello el peinado, el maquillaje, amé su look. Lo que sí no me gustó para nada era que ella un poco más y llevaba el árbol de ramo. El bouquet con ramas gigantes, le caía al piso, excesivo, para mí era demasiado. Le hubiera puesto algo mucho más pequeño porque ya tapaba el vestido, de perfil parecía un árbol el bouquet” , dijo la experta.

Sin embargo, su colega, Pepe Torres, defendió a Valeria Piazza. “Difiero con Nicole porque creo que la idea muy orgánica del vestido, la idea del bouquet va perfecto, el asimétrico en el busto y el bouquet van perfecto”, aseveró.

DESTRUYEN LOOK DE ALE BAIGORRIA

Nicole Akari y Pepe Torres estuvieron este lunes en América Hoy para comentar los looks de los invitados de la boda de Valeria Piazza y Pierre Cateriano, que se dieron el sí el últimno sábado en una ceremonia de ensueño. Los fashion stylist arremetieron con todo contra Alejandra Baigorria y su outfit.

“Los cortes en el vestido creo que son demasiado para una boda, el escote, la abertura en el abdomen y en la pierna... tiene demasiados cortes, aparte, el cabello suelto... creo que pudo haber preparado mejor su look”, dijo el experto en el programa de Ethel Pozo.

Por su parte, Nicole Akari destacó que Ale Baigorria es voluptuosa de por sí y el estilo del vestido no le asentó, pese a que sí atinó en el color. “Es de las pocas veces que la veo bien acertada con el color, el cabello ya es como que toda la vida suelto, los cortes del vestido a mí tampoco me gustaron, con la abertura en la pierna era más que suficiente”, acotó la especialista.

Asimismo, se refirió a su calzado. “Al principio pensé que era como de paja, como rústico, pero luego vi que tiene como una piedritas, no me disgustó pero el corte del vestido sí para nada”, indicó.

Pepe Torres intervino y aseguró que este tipo de zapatos están en tendencia pero volvió a arremeter contra su vestido. “Completamente desatinado”, refirió.

Expertos hablan del vestido de novia de Valeria Piazza

