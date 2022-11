ENAMORADO. Pierre Cateriano contrajo matrimonio con la modelo Valeria Piazza en una pomposa celebración lleno de familiares y amigos de la televisión. Sin embargo, el deportista ha sido blanco de críticas por los usuarios debido a su ‘actitud seria’ en plena boda y por esto que decidió escribir unas líneas en sus redes sociales.

En una publicación donde aparece junto a Valeria en plena ceremonia dando sus votos, Pierre Cateriano señaló que “no es bueno” para este tipo de celebraciones donde se congrega a mucha gente. Además, elogió a su ahora esposa con su belleza.

“Despertando casado, gracias a todos los que nos quieren por tirarle toda la onda ayer, gracias, amigos que me conocen por hacer mi parte porque saben que yo no soy bueno para eso . Ayer me casé (y no lo digo porque sea mi esposa) con la novia más bonita que haya visto nunca”, dijo.

Valeria Piazza y Pierre Cateriano se casaron.

¿Cómo se conocieron Valeria Piazza y Pierre Cateriano?

Hay que recordar que ambos se conocieron cuando estaban en la universidad. Según reveló, la ex reina de belleza y ahora empresaria, ella recibió ayuda de Pierre Cateriano con sus tareas, empezando así su romance ante sus constantes reuniones.

En su aniversario 12 de relación, ella reveló los secretos para que su vínculo sentimental no se merme con el paso de los años.

“No sé cómo lo logras, haces que sienta paz a tu lado. Cuando estamos juntos, todo está bien, así el mundo este de cabeza. Ya son 12 años sacándome sonrisas, 12 años sin una sola falta de respeto, 12 años que no los cambio por nada”, detalló Piazza.