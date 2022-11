Valeria Piazza y Pierre Cateriano contrajeron matrimonio este sábado 19 de noviembre en una ceremonia de lujo. Los ahora esposos se dieron el sí en un íntimo momento, el cual fue compartido por Ethel Pozo y celebrado por los seguidores de la Miss Perú Universo 2016.

La pareja se casó este sábado tras 12 años de relación. Entre los invitados estuvieron diferentes personajes de la farándula local, como fue el caso de Ethel Pozo, quien compartió un extracto del momento en el que ambos leen sus votos en el altr.

Valeria Piazza y Pierre Cateriano se casaron

Valeria Piazza había revelado sus nervios previo a su boda

La modelo había compartido su emoción a horas de su boda, señalando que había dormido poco. Inclusive, manifestó que tuvo la misma sensación que sintió el día que participó en el Miss Universo, en 2016.

“(...) he estado nerviosa, creo que he dormido tres horas en la noche, tengo el corazón acelerado y es que creo que va ir mucha gente, creo que eso es lo que me pone un poco nerviosa y los votos”, había asegurado.

¿Cómo se conocieron Valeria Piazza y Pierre Cateriano?

Hay que recordar que ambos se conocieron cuando estaban en la universidad. Según reveló la la ex reina de belleza y ahora empresaria, ella recibió ayuda de Pierre Cateriano con sus tareas, empezando así su romance ante sus constantes reuniones.

En su aniversario 12 de relación, ella reveló los secretos para que su vínculo sentimental no se merme con el paso de los años.

“No sé cómo lo logras, haces que sienta paz a tu lado. Cuando estamos juntos, todo está bien, así el mundo este de cabeza. Ya son 12 años sacándome sonrisas, 12 años sin una sola falta de respeto, 12 años que no los cambio por nada”, detalló Piazza.

