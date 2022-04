SE MOLESTÓ. Valery Revello se pronunció a través de Instagram y envió un contundente mensaje al programa de ‘Amor y Fuego’ de Peluchín y Gigi Mitre, esto luego de que, en febrero de ese año, difundieran imágenes de ella ingresando a un hotel con un tablista.

“Y le diría a esa gente que se encarga de hacer ampays que se ponga a investigar mejor, cómo han sido las cosas”, expresó.

Además, la modelo afirmó que su separación con Sergio Peña no solo su familia y amigos. “Estoy cansada (…) Saben perfectamente cómo han sido las cosas, no solamente el círculo cercano, como dicen, sino también gente que no eran muy cercano a nosotros lo sabían”, expresó.

“Conmigo se comete una injusticia porque tengo que recibir insultos, tengo que recibir un montón de comentarios que no son verdad” , añadió.

Valery Revello explota contra Peluchín: “Yo he sido fiel, pónganse a investigar mejor” (Video: Willax TV)

Valery Revello: “Yo soy una persona digna y fiel”

La aún esposa de Sergio Peña afirmó que nunca atacó a su expareja por quitarle la cuenta de Netflix; esto pese a que en la transmisión se mostró sorprendida y lanzó insultos.

“Se está diciendo que yo estoy diciendo algo de la cuenta de Netflix, que no es verdad. Se está inventando una historia (…) fue como que nos quedamos en shock, pero no fue que ataqué o algo así”, manifestó.

“Me molesta todo lo que se dice de mí que no es verdad , todo el mundo sabe que yo soy una persona digna y que he sido fiel todo el tiempo” , enfatizó.

TE PUEDE INTERESAR

Susy Díaz asegura que Néstor tuvo algo con Tessy: “Por eso no le hacía el mantenimiento a Flor”

Flavia Laos y Austin Palao se dan tremendo beso cuando intentaban pasarse el trago con la boca

Facundo González es ampayado con brasileña Alexa Morisawa en Larcomar