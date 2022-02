Macarena Gastaldo aseguró que no conoce al futbolista Sergio Peña, pero tiene entendido que está separado hace mucho tiempo de su esposa Valery Revello.

Macarena, ¿te enteraste que ‘ampayaron’ a la esposa de Sergio Peña ingresando a un hotel con un tablista?

Lo vi en redes, pero yo no tengo nada que ver.

En algún momento vincularon a las ‘chicas Tulum’ con Sergio Peña, porque vieron a su hermano abrir la puerta del estacionamiento de una casa, donde supuestamente hubo una fiesta…

Ese día estaba el hermano, pero no él. Ni siquiera había alguien del entorno del fútbol, nadie.

¿Eres amiga de Sergio? ¿Sabías que estaba separado de su esposa?

No lo conozco, pero el círculo es muy chiquito y, por lo que escuché por ahí, sé que no están hace tiempo, pero iban y venían, más no sé. No conozco a ninguno de los dos.

¿Pedirías que no te vinculen con Sergio Peña?

No se ha dicho mi nombre, no tengo nada que ver, solo estuvo su hermano en esa ocasión, fue una reunión de amigos en común.

¿Y qué opinas del ‘ampay’?

Si están solteros, no tiene nada de malo. Cuando uno está soltero tiene derecho de rehacer su vida. La gente es muy machista, cuando una mujer engaña es ‘re-guau’, pero cuando es el hombre se la agarran con la amante y todo debería ser igual.

