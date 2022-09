La cantante Vanesa Valencia defendió a Estrella Torres tras enterarse que fue criticada por comenzar a trabajar con su prometido, el fisiculturista Kevin Salas, con quien tiene un año de relación sentimental. Según indicó la cantante, la joven es una mujer trabajadora y cree que hace un buen equipo con su futuro esposo.

“ Estrella es mi amiga y me parece muy bien que su novio Kevin sea su manager, así están más cerca y él siempre la apoyará en su crecimiento profesional. Creo que hacen una buena pareja, son un gran equipo y espero que les vaya muy bien. Sé que Estrella está con bastante trabajo porque hace poco me la crucé en América televisión y estaba full. Ella es una chica muy linda y trabajadora, siempre le desearé lo mejor”, dijo la líder de ‘Vanesa y Las Tremendas’.

¿Y cómo te va a ti en el trabajo?

Bien, seguimos con las presentaciones, este 8 octubre estaremos en el Club Lawn Tennis, en Jesús María y en el Complejo Santa María, en Carabayllo. También les cuento que pronto estrenaré mi programa de televisión, iniciamos el 1 de diciembre. Gracias a Dios estoy con bastante trabajo y seguimos adelante.

MAGALY MEDINA CUADRÓ A PAREJA DE ESTRELLA TORRES

Recordemos que Estrella Torres fue la invitada al set de Magaly Medina el pasado viernes 23 de setiembre, junto a su novio, Kevin Salas. Sin embargo, no esperó que la periodista de espectáculos cuadrara a su pareja tras enterarse que actualmente es su manager.

Los novios se mostraron contentos, pero les cambiaron las caras cuando la ‘Urraca’ criticó a Salas, por además no tener ingresos mensuales y vivir del dinero de Estrella: “La cuestión única es que tú sigues viviendo de ella y este es un país muy machista ”, expresó la conductora.

“Creo que tenemos que cambiar ese chip para que ya no sea machista”, respondió Salas, a lo que Medina refutó: “Yo no le daría un sueldo a mi marido, estás loco. Esta es mi chamba, este es mi talento, yo no estoy para pagar un sueldo a mi marido. Si me ayuda como mánager y me cuida como cualquier marido, yo no le voy no pagar un porcentaje por eso”.

Además, aconsejó a Estrella Torres y le dijo que no se da cuenta de la realidad por su falta de experiencia: "

“Tú eres muy jovencita, pero hay que aprender que la base del amor durante toda la vida es la admiración”, indicó Medina.

