Vanessa Jerí abrió las puertas de su corazón para contarnos que su relación con el mánager de Jefferson Farfán , el empresario Raúl González, es sólida porque se basa en el respeto, la confianza y el amor, y que en un futuro le gustaría convertirse en madre de gemelos.

También aclaró que no estuvo desaparecida del medio artístico, sino que es una persona que no anda metida en escándalos y que pronto la verán en el cine con la película ‘Amigos en apuros’.

Estuviste alejada de los medios...

Todo el mundo piensa eso, pero no es así. Lo que sucede es no estoy metida en escándalos y yo siempre he hecho una carrera limpia. No quiero quedar como la ‘santurrona’, pero soy una persona frontal e imparcial. Hace bastantes meses que no consumo programas de espectáculos, pero no tengo ningún problema en volver a conducir alguno.

¿A qué te dedicas ahora?

Cuando no estoy en televisión, estudio, hace poco terminé mi curso de asesoramiento integral de imagen. Además, el 18 de octubre se estrena la película ‘Amigos en apuros’. Es la segunda vez que hago cine, mi personaje se llama ‘Mili’. Soy parte de las locuras y aventuras que pasan Lucho Cáceres y Christian Thorsen.

Siempre te has caracterizado por mantener tu vida privada al margen, pero ¿cómo te va en ese aspecto?

Superbién. En los años que tengo en televisión, que son como 17, siempre he cuidado mi vida privada, personal y mi relación la he mantenido bajo siete llaves. Llevo una relación sólida con Raúl, nos entendemos bien y estamos felices. Mucha gente me dice por qué no cuelgas una foto, pero hemos decidido llevar las cosas así.



¿Cuál es el secreto para que la relación marche?

Es un tema de admiración, respeto, de mucha comunicación, de apoyarse. Soy bien especial cuando me enamoro de alguien, por eso solo podría decir que me he enamorado de mi pareja actual. Me gusta ser muy independiente, que no presionen, soy muy respetuosa con los demás, me gusta mi espacio, no soy celosa. Fue un poco complicado encontrar a mi ‘media naranja’, pero la encontré y es Raúl.



Él pasa mucho tiempo en el extranjero por su trabajo, ¿no es complicado llevar una relación a distancia?

Viaja, pero nos llevamos bastante bien. Somos cariñosos, pero tampoco melosos. No me gusta que la gente esté prendida o que te llamen todo el santo día. No me imagino llamándolo a cada rato, me muero. No soy una mujer controladora, no hay que hostigar a la persona, eso es de gente vaga que no tiene nada que hacer.

Vanessa Jerí (Foto: Ernesto Quilcate) Vanessa Jerí (Foto: Ernesto Quilcate)

¿Qué te parece la frase: ‘amor de lejos, felices los cuatro’?

Soy segura y Raúl también. Además de llevar una relación larga, hay un tema de admiración. No es necesario que se vaya de viaje, una persona que te engaña lo puede hacer con la persona que está a tu costado, pero es un tema de valores y respeto a uno mismo. Si llegara a pasar (que le sean infiel), no soy una persona que se complica la vida, pero tampoco pongo las manos al fuego por nadie.



¿Tienes temperamento fuerte?

Sí. Soy una persona con carácter fuerte, pero no tengo un mal carácter, en lo absoluto. Es difícil que me moleste. Me gusta llevar una relación bastante tranquila, sin gritos sin insultos ni faltas de respeto. En los años que tengo con mi pareja, nunca he escuchado un ‘ajo’ ni una ‘cebolla’, porque el respeto es fundamental. A mí me dices un ‘ajo’, yo te mando al ‘cuerno’ y no regresas, porque detesto la vulgaridad.

O sea, Raúl ya está advertido...

Él es muy correcto y educado. Se acopla perfecto a mí, porque no soy una mujer vulgar y no podría tolerar a una persona así.



¿Hay planes para encargar tu primer bebé?

Sí. Ya debería tener mi ‘baby’, ojalá y Dios mediante será. A mi mamá le encantaría que tenga gemelos, podría ser, ya de golpe, un solo dolor, pero vamos a ver.



Quizá tu hijo sale futbolista...

(Ríe)... Imagínate. Un deportista puede ser, porque está en los genes. Raúl es deportista y yo también.



Ahora se dice que algunas modelos tienen su ‘sugar daddy’... ¿Qué te parece?

Qué feo suena ese nombre. Por mi carácter, no podría tener algo así, sería difícil, porque no me gusta que me den absolutamente nada, por eso trabajo desde hace muchos años, para comprarme lo que quiera.



De soltera, ¿alguien te propuso darte todo pidiendo algo a cambio?

Ninguno me ha faltado el respeto. La gente sabe a quién se lo dice, todo el mundo se conoce entre sí, saben con quién has salido. Si en algún momento me cruzo con alguien así, diría que está con la persona inadecuada.

A veces te han señalado como sobrada...

Hay gente que sin conocerme juzga, pero cuando me conocen descubren que soy todo lo contrario. Soy una chica simple, ni más ni menos que nadie. Considero que no hay nada más hermoso que la sencillez y humildad.



Cuentas que eres trabajadora, sin embargo, pueden pensar que tu pareja, como representante de futbolistas, te da una vida de lujos...

Lo que pasa es que no saben nada de mí, porque soy una persona muy hermética. Mi familia tiene un negocio y gracias a Dios no hemos pasado ninguna carencia económica. Trabajo desde hace muchos años y también soy asesora de imagen.

¿Y también haces los quehaceres en la casa y consientes a Raúl con algún plato?

Me gusta hacer mis cosas, porque siento que tiene una conexión más bonita conmigo. No soy una gran chef, pero me gusta consentir a Raúl. Él ya se adaptó a mí, tiene otro estilo de vida, más saludable y deportista. Los dos tomamos las cosas sin azúcar y a mí me gustan las comidas casi sin sazón.