Vanessa Jerí se confesó en una entrevista con Trome y dio detalles de su relación con Raúl González, quien se desempeña como representante de reconocidos futbolistas. Al respecto, la actriz indica que el empresario es una excelente persona en todas sus facetas.

La recordada ‘Chica terremoto’ precisó que se lleva bien con su esposo desde el primer día que lo conoció y que siempre ha respetado su trabajo.

“Tengo una relación de tiempo con él y no encuentro palabras para describir la calidad de persona que es, quienes lo conocen saben lo que digo. Es un excelente hijo, padre, amigo, pareja, es A1, nos llevamos superbién desde el día uno, respeta mi trabajo y yo el suyo, por eso hicimos clic”, indicó.

El corazón de la actriz ya tiene dueño y es el empresario Raúl Gonzáles. (Foto: Vanessa Jerí / Instagram)

Por otro lado, Vanessa Jerí indicó que su pareja no es celosa y que eso ha sido fundamental para sacar adelante la relación.

“Nunca me han gustado los celosos y él comparte lo mismo, uno quiere tener una pareja para ser feliz, no para amarrarlo. Él tiene que respetar tu espacio y tú el suyo, que ambos compartan con sus amistades. Algunos ya ni salen porque se ponen celosos y eso me parece algo inmaduro y sonso”, agregó.

