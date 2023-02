¡UY! Vanessa López se pronunció sobre los rumores de un romance con Jean Deza. A través de su cuenta de Instagram, la exesposa de Tomate Barraza remarcó que está soltera y que el futbolista solo era su amigo, pero que no están en una relación.

“Creo que el día de la entrevista se malinterpretó muchas cosas, o sea, todo mal, y editaron varias cosas que yo había dicho y no las sacaron. Es un chico que me cae súper bien, tiene un talentazo, un futuro por delante si él se lo propone (...) pero no, no estoy con él, yo solamente lo estaba conociendo”, manifestó.

No obstante, la influencer explicó que Jean Deza siempre la trató bien.“Me lo presentaron, me cayó súper bien porque cae súper bien, es súper atento, caballero (...) yo les digo como amigo, lo que yo he visto, como pareja, como lo que haya sido, todo lo que dicen, yo no lo sé porque no es mi novio, no ha sido mi novio ni nada”, añadió.

“Todo súper bien con él, yo no tengo nada en contra de él, pero no, no estoy con él, no estamos y ya, solamente éramos amigos”, agregó.

¿Por qué Vanessa López dijo que quería darse una oportunidad en el amor?

Vanessa López aclaró que sí se quiere dar una oportunidad en el amor, pero enfatizó que no se estaba refiriendo específicamente a Jean Deza.

“Claro que me la daría porque sí me gustaría estar con alguien en algún momento, presentárselo a mis hijos, alguien que los quiera, que me cuide, que me ame, que me dé estabilidad, que me dé tranquilidad y todo, o sea, sí me daría una oportunidad en el amor, eso es lo que yo quería decir, hablaba en general, no que me estaba dando una oportunidad con alguien específicamente”, indicó.

