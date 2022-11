La actriz venezolana Vanessa Silva, a quien conocemos en Perú como Luna, de la telenovela ‘Luz de Luna’, es una chica muy dulce que dice amar a sus fans peruanos. También revela que disfruta al máximo de su reciente matrimonio con José Luis Graterol y desea ser madre.

Vanessa, el Perú es…

Una maravilla.

Ser Luna te ha dado…

Muchas alegrías.

El público peruano es…

Lo máximo, son los más fieles y amorosos.

El éxito es…

Tener salud y sentirse pleno en lo personal, profesional y familiar.

¿Qué te ha dejado ‘Luz de Luna 1 y 2′?

Mucho aprendizaje y una experiencia que recordaré toda mi vida.

Dejar plantado en el altar a una persona es…

No sé qué decir, yo nunca haría algo así.

¿De qué color no te pintarías el cabello?

Me lo pintaría de todos los colores, pero me gusta mucho como me queda el rubio.

Una frase que dices siempre…

Gracias a Dios.

¿Cuántos años de casada?

Cinco meses legalmente, de corazón más de siete años.

El matrimonio es…

La etapa más hermosa que puede vivir una pareja.

¿Qué número de hermana eres?

La tercera, somos cuatro hermanos.

¿Te esfuerzas mucho para mantener tu figura?

Hago ejercicio y trato de cuidar mi alimentación, pero no me obsesiono con el tema, he aprendido a aceptar mis curvas.

Un objeto que siempre llevas en tu cartera…

Mi celular.

¿Planeas ser madre?

Quiero ser madre, si Dios me lo permite.

¿Celebras tus aniversarios? ¿Cuáles?

Si, todos los años, antes de novios, ahora nos toca de esposos.

Un color de vestido que sabes te sienta bien…

Negro.

La fidelidad es…

Una de las cosas más importantes para mantener una relación. Para mí, la fidelidad no es negociable.

¿De qué color son tus ojos?

Verdes.

¿Usas anteojos?

Sí, pero no a diario como cuando era niña.

¿Te reencontraste con algún amigo venezolano aquí en Lima?

No, no tengo ningún amigo venezolano aquí.

¿Un lugar del Perú que te gustaría conocer?

Machu Picchu y Máncora.

¿A qué hora te levantas?

Depende, si puedo levantarme a la hora que quiera, me despierto después de las 9:30 de la mañana, me gusta dormir hasta tarde.

TE PUEDE INTERESAR

Xoana tras video con Olenka Zimmermann para Onlyfans: “Ya no sé para qué lado pateo”

Melissa Klug y Jesús Barco se fueron de ‘luna de miel adelantada’ a Tailandia

El Gato estalla en llanto por pasado enfrentamiento con Melissa: “¿Cómo haces para jugar con tanto problema?”