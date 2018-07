Vanessa Terkes anunció que se casará con George Forsyth en La Victoria

Vanessa Terkes se casará el próximo mes por civil con su novio George Forsyth en el municipio de La Victoria y luego le dará el sí en la Iglesia San Pedro del centro de Lima.



Vanessa, ¿es cierto que tu vestido de novia lo diseñará María Lucía Privat?

¡Sí!... serán dos vestidos y están hermosos, los diseñamos entre las dos. Ella es una trome.



¿Y cómo van los preparativos para la boda?

Llego prontito a Lima para preparar las dos bodas, civil y religiosa, porque en un mes me caso por civil.



¿Te casarás en el municipio de La Victoria?

Sí, me caso en ‘La rica Vicky’, pero hay que ir para organizar todo allá. Estoy contra el tiempo, me siento nerviosa, porque todo el mundo me dice que una boda se planifica con medio año de anticipación y yo, en dos meses haré todo, pero Dios mediante sé que toda saldrá bien con el apoyo de nuestras familias.



¿Después del civil habrá ‘luna de miel’?

No creo, porque el tiempo lo tenemos justo para ver lo de la boda religiosa, que será el 15 de setiembre en la iglesia San Pedro.



George comentó que eres chiquita, pero tienes tu carácter.

Ja, ja, ja...¡Ay, hermana!, él es un amor.



Las alarmas se encendieron por un comentario que dejaste en tus redes sobre qué opinaban de que tu pareja revise tu celular, pensaron que era una indirecta para George...

Nada que ver, él es muy respetuoso, eso fue una pregunta capciosa que hice, pero obedecía a un contexto distinto.

