Vanessa Terkes descartó que exista un ‘remember’ con Roberto Martínez, pero destacó que el excapitán de Universitario de Deportes es un ‘buen amigo’.

Vanessa, Roberto y tú están en ‘cuchis’ porque vi en sus historias que posteó una foto con vista al mar, que es la misma que se ve desde tu departamento.

No hermanita, para nada. Siempre hablamos por teléfono, me escucha a través de la radio y pide canciones, pero no existe nada más. Lo quiero mucho y lo voy a querer siempre.

Pero estuvo en tu casa...

Mil veces hemos quedado en vernos cuando estuviera en Lima, pero no se daba y ese día (miércoles) estuvo aquí (en su departamento) porque tenía tiempo que no nos veíamos, pero nada más. Si algo tengo que destacar de Roberto es que es un buen amigo.

Ya llegará el momento en que te vuelvas a enamorar...

Ja, ja, ja... pero amor recibo a diario de la gente que me llama a Radio Panamericana, de las personas que me saludan en la calle, de las madres de las ollas comunes, de los niños a los que visito en los hospitales. ¡Uff!, tengo amor por montones.

¿Sigues trabajando con ‘Corazón Terko’?

Sí, estamos apoyando a muchas familias, es el momento de ser solidarios, no podemos ser ajenos a tanta necesidad que hay en nuestro país debido a la pandemia y, por favor, el que se reactiven algunas cosas no significa que no se cumpla con las medidas de bioseguridad. No dejen de usar mascarillas, lavarse las manos, usar el alcohol, así evitaremos más contagios.